Cruz Azul confirma la venta de Erik Lira al Mónaco; jugará en la Ligue 1

Después de varias semanas de negociaciones, Erik Lira finalmente dejará a Cruz Azul para continuar su carrera en Europa. Víctor Velázquez, presidente de La Máquina, confirmó que el club alcanzó un acuerdo con Mónaco para concretar la transferencia del mediocampista mexicano.

El directivo explicó que las conversaciones con el conjunto francés se extendieron más de lo previsto, aunque aseguró que el resultado final permitió mejorar las condiciones de la propuesta inicial. Para Cruz Azul, además, la operación representa el cumplimiento de un compromiso que había adquirido con Erik Lira.

Velázquez señaló que el futbolista tenía como uno de sus principales objetivos probarse en el futbol europeo y que la institución había acordado respaldarlo en caso de recibir una propuesta que le permitiera cumplir ese sueño.

La operación también tuvo un retraso debido a que Mónaco todavía no contaba con una plaza disponible para concretar el movimiento. Una vez que el equipo francés comenzó a liberar espacio, las negociaciones pudieron avanzar hasta llegar al acuerdo definitivo.

Con su llegada al Mónaco, Lira tendrá la oportunidad de disputar la Ligue 1 de Francia, en uno de los principales retos de su carrera profesional y un nuevo capítulo para el futbolista mexicano fuera de la Liga MX.

Cruz Azul también perdió el fichaje de Joao Pedro

Durante la presentación de Nación Azul, programa creado para reconocer a los aficionados celestes alrededor del mundo, Víctor Velázquez también habló sobre uno de los movimientos que finalmente no pudo concretar Cruz Azul para el Apertura 2026.

El conjunto cementero tenía prácticamente cerrado el fichaje de Joao Pedro, operación que involucraba al Atlético de San Luis y que contemplaba además la salida de Amaury Morales rumbo al cuadro potosino.

Sin embargo, el acuerdo se vino abajo después de que Joao Pedro sufriera una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. El dirigente explicó que la lesión ocurrió un viernes y, al día siguiente, Amaury Morales también sufrió una lesión que terminó por impedir que el intercambio siguiera adelante.

Cruz Azul mantiene el proyecto de su nuevo estadio

Otro de los proyectos que permanece entre las prioridades de Víctor Velázquez es la construcción del nuevo estadio de Cruz Azul. El presidente de La Máquina reconoció que encontrar los terrenos adecuados ha complicado el proceso, aunque aseguró que ya existen varias alternativas.

El directivo afirmó que el club continúa trabajando para definir la sede y comenzar la construcción en el corto plazo. Además, señaló que contar con una casa propia para el equipo representa uno de sus principales objetivos y un legado que pretende dejar a la institución y a su afición.

Mientras el proyecto del estadio avanza, Cruz Azul también comienza una nueva etapa deportiva marcada por la salida de Erik Lira, quien ahora buscará consolidarse en el futbol francés con el Mónaco.