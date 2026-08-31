Vehículo termina volcado tras perder el control sobre la carretera Tulum-Cobá

Un automóvil terminó volcado la tarde de este lunes sobre la carretera Tulum-Cobá, a la altura del kilómetro 9.5, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, cuatro personas presuntamente viajaban en el vehículo, pero se retiraron antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

El accidente involucró un automóvil Nissan Tiida color gris, con placas de circulación UVW-356-P del estado de Quintana Roo. Por causas que deberán ser determinadas por las autoridades, el conductor habría perdido el control mientras circulaba por este tramo carretero, lo que provocó que la unidad saliera de su trayectoria y terminara volcada.

El reporte inicial recibido por los servicios de emergencia advertía sobre la posible presencia de personas lesionadas, por lo que se movilizaron elementos de Protección Civil y posteriormente agentes de Tránsito. Sin embargo, cuando los cuerpos de auxilio llegaron al sitio no localizaron a ninguno de los ocupantes del automóvil.

Testigos señalaron que aparentemente cuatro personas viajaban en la unidad y que, pese a lo aparatoso del percance, lograron salir y posteriormente abandonaron el lugar. Algunas versiones indicaron que los ocupantes presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol; no obstante, esta información no pudo ser corroborada por las autoridades debido a que ninguna de las personas permaneció en el sitio para ser entrevistada o valorada médicamente.

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En el interior y alrededor del automóvil fueron observadas diversas herramientas y materiales de trabajo, por lo que se presume que los ocupantes podrían dedicarse a actividades relacionadas con la construcción u otro oficio. Tras la volcadura también se registró el derrame de aceite y aparentemente pintura sobre la superficie de rodamiento.

Personal de Protección Civil realizó labores preventivas para reducir riesgos a otros automovilistas. Los elementos colocaron tierra sobre el aceite derramado y efectuaron la limpieza de la zona afectada, mientras agentes de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y verificaron las condiciones en las que quedó el vehículo.

Hasta el momento se desconoce por qué los ocupantes decidieron retirarse antes de recibir atención médica y de la intervención de las autoridades. Tampoco se había informado oficialmente sobre su localización.