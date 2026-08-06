Ejidatarios de Bécal en Campeche retienen a trabajadores por intentar desmantelar vías férreas

Debido a que fueron sorprendidos intentando desmantelar las vías férreas, ejidatarios del núcleo ejidal de Bécal detuvieron a los ingenieros que estuvieron encargados de intentar realizar estos trabajos.

Es la tercera ocasión que son sorprendidos intentando retirar estas vías, sin antes pagar la indemnización de 100 años que le deben a los campesinos, por lo que están en espera de los superiores de estos sujetos que transitan en una camioneta con placas foráneas.

Los hechos fueron reportados a las 12:00 horas de este jueves, a la altura del barrio la Fátima en Bécal donde un grupo de ejidatarios retuvieron una unidad con dos personas a bordo, mientras que una maquinaria tipo grúa y un camión de personal emprendieron la veloz huida, ya que vieron a varios campesinos llegar al lugar.

Tras el reporte acudieron tres unidades de la policía municipal para resguardar la zona y evitar que los trabajadores del tramo federal fueran agredidos. Por su parte, el comisario ejidal José Eusebio Uc Boorques dijo que esta empresa ya madrugó a los campesinos, ya que desmantelaron un kilómetro de vía sin ningún permiso, por lo que ya cayeron y tendrán que pagar por los daños que ocasionaron en este tramo de vía férrea.

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Dijeron que no van a liberar a estos dos trabajadores que se quedaron en el interior de la camioneta, una Ford Ranger con placas de NF-3042-D del estado de Michoacán, en donde permanecieron hasta la llegada de sus superiores.

Los ejidatarios mencionaron que no buscan quién se llevó las vías férreas, sino quién se las pague y estos ya cayeron. Son los que siempre han sido detenidos, sin embargo, lograron desmantelar más de un kilómetro de rieles de los cuales no dieron aviso al ejido, por ello pidieron que notificaran a sus superiores, para entablar un diálogo por la indemnización que le deben al ejido y de esta forma poder liberar a los detenidos.

A pesar de que llegaron los elementos de la policía municipal, nada pudieron hacer ante la situación, ya que los ejidos cuentan con un amparo que los protege.