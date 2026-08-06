Edomex se colapsa por lluvias; canal de Cartagena se desborda y Mexibús queda sin servicio 

Las precipitaciones torrenciales registradas en el Valle de México durante esta tarde del jueves 6 de agosto de 2026, provocaron el incremento súbito en el nivel y posterior desbordamiento del Canal de Cartagena. Esto generó afectaciones en la zona, principalmente en la ruta del Tren Suburbano.
Este canal es un importante cauce de pluviales y aguas residuales que atraviesa los municipios de Tultitlán, Coacalco y Ecatepec; por lo que su desbordamiento ha generado fuertes afectaciones en las comunidades limítrofes y arterias viales que se encuentran cerca de este cauce.
En redes sociales se compartieron videos de las inundaciones que se presentaron en Tultitlán, justo a espaldas de la estación del Tren Suburbano. Se informó que el personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se encuentran trabajando en la zona.