México Femenil reina otra vez: vence a Colombia y conquista un nuevo oro en Centroamericanos

La Selección Mexicana Femenil volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de vencer a Colombia en una dramática tanda de penales. El conjunto nacional confirmó su dominio en la región tras una final que se definió después de un intenso empate en el tiempo extra.

El camino de México Femenil hacia el campeonato fue impecable. El equipo terminó como líder de su grupo tras superar a Puerto Rico, Colombia y Jamaica, mientras que en las semifinales dejó fuera a El Salvador, resultado que le permitió disputar una nueva final por el título regional.

Desde los primeros minutos del encuentro decisivo, el conjunto mexicano enfrentó complicaciones. Karol Bernal abandonó el terreno de juego por lesión apenas al minuto nueve, obligando al cuerpo técnico a modificar su planteamiento. A pesar del contratiempo, el partido permaneció equilibrado y sin goles durante el tiempo reglamentario.

En la prórroga, Colombia logró adelantarse cuando parecía encaminarse al campeonato. Sin embargo, en los instantes finales apareció Ana Mendoza, quien marcó el empate 1-1 mediante un tiro libre que devolvió la esperanza al conjunto mexicano y llevó la definición hasta los penales.

Desde los once pasos, la Selección Mexicana mostró mayor precisión. Mientras el cuadro colombiano falló dos de sus cobros, Nicole Pérez, Colín, Valerie Vargas y Allison Veloz acertaron sus disparos para sellar el triunfo 4-2 y asegurar una nueva presea dorada para el país.

La actuación de Ana Mendoza fue determinante al mantener con vida al equipo cuando el partido parecía perdido. Su gol en el cierre del tiempo extra cambió el rumbo de la final y la convirtió en una de las figuras del encuentro.

Con este resultado, México Femenil consiguió el tetracampeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al conquistar de manera consecutiva las ediciones de 2014, 2018, 2023 y 2026, consolidándose como la máxima potencia de la región en el futbol femenil.

Además del logro deportivo, la victoria permitió que la delegación nacional incrementara su cosecha en el medallero de Santo Domingo 2026, alcanzando 315 preseas, distribuidas en 140 medallas de oro, 91 de plata y 84 de bronce, reafirmando el dominio de México en la competencia regional.