El ingrediente que puede ayudar a mantener limpia tu lavadora y no es el vinagre

Aunque la lavadora está diseñada para limpiar ropa constantemente, eso no significa que su interior permanezca limpio. Con el uso pueden acumularse cal y residuos, por lo que el electrodoméstico también requiere mantenimiento.

Entre las alternativas que suelen mencionarse para realizar esta tarea está el vinagre. Sin embargo, de acuerdo con el ingeniero químico Diego Fernández, el ácido cítrico puede ser una opción más efectiva para el lavado interno y puede resultar más amable con algunos componentes del aparato.

¿Por qué utilizar ácido cítrico en la lavadora?

El ácido cítrico puede ayudar a combatir la acumulación de cal y residuos adherentes que aparecen con el paso del tiempo y el uso constante del electrodoméstico.

La recomendación del especialista parte de la importancia de realizar una limpieza adecuada y evitar mezclas o remedios caseros que puedan afectar los componentes de la lavadora.

¿Cómo se utiliza el ácido cítrico?

Para realizar el procedimiento, la recomendación citada en el texto contempla colocar 4 cucharadas de ácido cítrico directamente en el tambor de la lavadora.

Después se debe seleccionar un ciclo de lavado. Si el equipo cuenta con una función específica denominada “limpieza de tambor”, puede utilizarse ese programa.

Cuando sea posible, el procedimiento debe realizarse con agua caliente, según la recomendación incluida en el texto.

Al finalizar, también se aconseja dejar la lavadora destapada para favorecer una ventilación adecuada.

¿Cada cuánto se debe limpiar la lavadora?

La limpieza del interior debe realizarse de manera periódica y moderada. El texto recomienda repetir este procedimiento aproximadamente cada tres o cuatro meses.

La frecuencia también debe acompañarse de una limpieza superficial del electrodoméstico, ya que mantener únicamente el interior en buenas condiciones no sustituye el cuidado general de la lavadora.

¿Todas las lavadoras pueden utilizar ácido cítrico?

No necesariamente. Antes de aplicar ácido cítrico, es fundamental revisar el manual de uso del electrodoméstico y las indicaciones específicas de la marca.

El texto advierte que algunos modelos pueden tener restricciones relacionadas con este producto, mientras que otros cuentan con su propio programa de limpieza del tambor. También señala que en determinadas lavadoras el ácido cítrico puede afectar la zona de la goma.

Por ello, antes de realizar cualquier procedimiento, conviene comprobar las instrucciones específicas del fabricante.

El mantenimiento también ayuda a conservar la lavadora

El ácido cítrico puede contribuir a combatir la cal y los residuos que se adhieren al interior de la lavadora con el tiempo. Sin embargo, el cuidado debe realizarse con moderación y siguiendo las indicaciones correspondientes.

Además de la limpieza interna, mantener el exterior en buenas condiciones forma parte del mantenimiento del electrodoméstico. La recomendación principal es utilizar cualquier producto con medida y precaución.