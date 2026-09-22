BBVA México: cambia el horario de sucursales apartir de octubre 2026

Los clientes de BBVA México tendrán que tomar en cuenta un cambio en los horarios de atención presencial. A partir del lunes 5 de octubre de 2026, las más de mil 500 sucursales comerciales del banco operarán de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

La modificación representa un ajuste en la hora de apertura, ya que anteriormente la atención comenzaba a las 08:30 horas. El cierre continuará a las 16:00 horas, por lo que el principal cambio para los usuarios estará en el inicio de las operaciones.

¿Qué pasará con las sucursales que abren los sábados?

El cambio no contempla una modificación para las sucursales que ofrecen atención los sábados. De acuerdo con la información publicada, estas continuarán con su horario habitual de 09:00 a 14:30 horas.

Por ello, quienes necesiten realizar trámites u operaciones presenciales deberán considerar el horario correspondiente a la sucursal que visitarán.

Los cajeros de BBVA seguirán disponibles las 24 horas

Una de las dudas que puede surgir entre los clientes es qué ocurrirá con los cajeros automáticos ubicados dentro de las sucursales.

BBVA informó que estos equipos continuarán disponibles las 24 horas del día, por lo que el nuevo horario de atención presencial no modificará su funcionamiento.

Esto significa que los usuarios podrán continuar realizando operaciones mediante los cajeros fuera del horario establecido para la atención dentro de las sucursales.

¿La banca digital de BBVA tendrá cambios?

La banca digital continuará como una alternativa disponible para los clientes. El banco mantiene sus canales digitales con disponibilidad durante los siete días de la semana y las 24 horas del día.

A través de estas herramientas, los usuarios pueden realizar operaciones financieras, consultar sus cuentas, efectuar pagos, administrar su dinero y solicitar algunos productos sin acudir físicamente a una sucursal.

Entre las funciones señaladas se encuentran la realización de operaciones en cualquier horario, la contratación de productos financieros, el envío de notificaciones sobre movimientos y la administración de ingresos y gastos.

¿Desde cuándo cambia el horario de BBVA?

El nuevo horario comenzará a aplicarse el 5 de octubre de 2026 en las sucursales comerciales de BBVA México. De lunes a viernes, la atención presencial será de 09:00 a 16:00 horas, mientras que las sucursales con servicio sabatino conservarán su horario de 09:00 a 14:30 horas.

Para quienes necesiten acudir a una sucursal, el punto principal será considerar que la apertura será media hora más tarde. Los cajeros y los canales de banca digital continuarán como opciones para realizar operaciones fuera del horario de atención presencial.