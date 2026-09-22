Salió de su casa y no regresó: Buscan a Ángel de 36 años desaparecido en Tixmucuy, Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Ángel Alfonso Junco Chable, de 36 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 25 de agosto.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre fue visto por última vez aproximadamente a las 17:00 horas, cuando salió de su domicilio ubicado en la localidad de Tixmucuy, Campeche. Desde ese momento, sus familiares no han vuelto a tener noticias sobre él.

Ángel Alfonso es de complexión mediana, mide aproximadamente 1.70 metros, tiene tez morena clara, cara alargada, frente recta, ojos negros, nariz ancha, boca mediana y labios delgados. Su cabello es corto, lacio y negro, mientras que sus cejas son escasas.

La Fiscalía activó protocolos de colaboración ciudadana para agilizar su ubicación. / Especial

Como señas particulares, tiene un tatuaje con la palabra “Kendo” en el antebrazo izquierdo, así como dos lunares de carne en el párpado inferior del ojo derecho.

La Fiscalía pidió que cualquier información que ayude a localizarlo sea comunicada al teléfono 981 811 9400 o proporcionada directamente ante las autoridades correspondientes.

JGH