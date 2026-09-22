“Dicen que estoy viejo, pero van a ver”; responde Canelo Álvarez a Christian Mbilli

A pocas semanas de volver al cuadrilátero, Canelo Álvarez dejó claro que no le preocupa que Christian Mbilli considere que la edad puede convertirse en una ventaja para él. El mexicano aseguró que demostrará su nivel cuando ambos se enfrenten el próximo 31 de octubre en Riad.

Con 36 años y dos décadas como boxeador profesional, el tapatío reconoció que llegará al combate con una versión acorde a su momento actual, pero también sostuvo que buscará terminar la noche con la victoria.

“Dicen que estoy viejo, pero van a ver”

Durante una entrevista con DAZN, Canelo respondió directamente a los comentarios que han surgido alrededor de su edad y dejó un mensaje para su próximo rival.

“Necesito probarme a mí mismo, no necesito probarle nada a nadie. Dicen que estoy viejo, pero van a ver”, expresó el pugilista mexicano.

Las declaraciones reflejan la confianza con la que Canelo Álvarez afrontará su regreso al ring, en una pelea que tendrá como escenario la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

Canelo asegura que Mbilli no podrá vencerlo

El mexicano también fue contundente al hablar de las posibilidades de Christian Mbilli durante el enfrentamiento. Para Canelo, su edad no será un factor determinante cuando llegue el momento de intercambiar golpes.

“Sin importar la edad que tenga, él no me va a ganar. Si tengo 40 o 50 años, no me va a ganar. Va a ver lo bueno que soy”, afirmó el tapatío.

De esta manera, el campeón dejó claro que confía en sus condiciones para enfrentar al peleador camerunés-canadiense, quien ha insistido en que llega en un mejor momento para quedarse con el resultado.

¿Qué dijo Mbilli sobre Canelo?

Desde que se confirmó el combate, Christian Mbilli ha señalado en distintas ocasiones que la edad de Canelo puede representar un elemento importante en la pelea.

El rival del mexicano considera que actualmente atraviesa una etapa favorable de su carrera y ha destacado su propia condición física como uno de los elementos que pueden ayudarlo durante el enfrentamiento.

Canelo, sin embargo, descartó que esos argumentos tengan un peso determinante y aseguró que será dentro del ring donde ambos deberán demostrar sus condiciones.

Canelo busca recuperar el título supermediano del CMB

El enfrentamiento también representa una nueva oportunidad para Canelo Álvarez, quien buscará recuperar el título mundial de peso supermediano del CMB que, de acuerdo con el texto fuente, perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2024.

El combate contra Mbilli está programado para el 31 de octubre en Riad y enfrentará al experimentado mexicano con un rival que llega decidido a aprovechar el momento de su carrera.

Canelo, por su parte, mantiene el discurso de confianza y promete que la diferencia de edad no será suficiente para impedirle salir con el brazo en alto.