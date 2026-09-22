Atlas: ¿cuándo estaría listo su nuevo estadio y cuándo dejará el Estadio Jalisco?

El proyecto para construir el nuevo estadio del Atlas comenzó a tomar mayor impulso después de que la propuesta llegara a manos de Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan.

La información fue dada a conocer por David Medrano en su videocolumna para Mediotiempo, donde explicó que José Miguel Bejos, nuevo dueño de los Rojinegros, pidió acelerar el proyecto para concretar el inmueble lo antes posible.

¿Cuándo estaría listo el nuevo estadio del Atlas?

De acuerdo con la información disponible, la expectativa apunta a que el nuevo estadio del Atlas pueda quedar terminado entre finales de 2027 y principios de 2028.

El proyecto marcaría el final de una etapa para el conjunto rojinegro, que dejaría el Estadio Jalisco después de prácticamente siete décadas como su casa.

Atlas todavía juega en el Estadio Jalisco

Mientras el proyecto de su nueva casa avanza, Atlas continúa disputando sus partidos como local en el Estadio Jalisco.

El sábado pasado, los Rojinegros enfrentaron a Pumas en este inmueble y consiguieron rescatar un empate después de comenzar el encuentro abajo en el marcador.

Ángel Azuaje abrió el marcador con un espectacular gol de escorpión, mientras que Luis Esteves consiguió la igualdad durante el tiempo agregado de la primera mitad.

Atlas sufrió tres lesiones ante Pumas

El empate ante Pumas dejó además un saldo negativo para el conjunto tapatío, ya que tres jugadores terminaron con lesiones.

El caso más complicado fue el de Duk, quien sufrió una lesión que lo dejará fuera durante el resto del Apertura 2026.

Mientras el equipo continúa con su actividad deportiva, la directiva mantiene el proceso para definir y concretar el proyecto de su nueva casa, con la intención de que el cambio de estadio pueda hacerse realidad entre 2027 y 2028.