Pan de muerto casero: receta fácil para preparar este tradicional sabor de Día de Muertos

El pan de muerto es uno de los sabores más representativos del Día de Muertos en México. Su aroma a naranja, la textura suave y el toque de azúcar que lo cubre lo convierten en un clásico de la temporada que también puede prepararse en casa.

Aunque su elaboración requiere tiempo para que la masa repose y aumente de tamaño, hacer pan de muerto casero no es complicado. Con ingredientes fáciles de conseguir y algunos cuidados durante el amasado, es posible obtener piezas suaves, doradas y con el tradicional decorado que representa los huesos.

Ingredientes para hacer pan de muerto

Para preparar aproximadamente 8 piezas medianas se necesita:

500 gramos de harina de trigo.

100 gramos de azúcar.

100 gramos de mantequilla.

3 huevos.

120 mililitros de leche tibia.

11 gramos de levadura seca.

La ralladura de una naranja.

Una cucharadita de esencia de azahar o de vainilla.

Una pizca de sal.

Mantequilla derretida y azúcar para decorar.

¿Cómo preparar pan de muerto casero?

El primer paso consiste en activar la levadura. Para ello, se coloca la leche tibia en un recipiente y se agrega una cucharada de azúcar junto con la levadura. Se mezcla y se deja reposar alrededor de 10 minutos, hasta que aparezca espuma en la superficie.

En otro recipiente se coloca la harina y se hace un hueco en el centro. Ahí se incorporan los huevos, el azúcar restante, la ralladura de naranja, la esencia de azahar y la mezcla de levadura.

Se comienza a integrar todo hasta obtener una masa. Después se añade poco a poco la mantequilla a temperatura ambiente y la pizca de sal.

La masa debe amasarse durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que tenga una textura suave, elástica y ligeramente húmeda. Aunque puede resultar pegajosa al principio, no es recomendable agregar demasiada harina, ya que esto puede hacer que el pan quede duro.

Una vez lista, se coloca la masa en un recipiente ligeramente engrasado, se cubre con un paño limpio o plástico y se deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora y media, o hasta que duplique su tamaño.

El tradicional decorado del pan de muerto

Después del primer reposo, se presiona suavemente la masa para retirar el exceso de aire y se divide en ocho porciones.

De cada porción se reserva una pequeña cantidad de masa para elaborar los tradicionales huesitos y la bolita central.

Las piezas principales se forman en bolas y se colocan sobre una charola previamente engrasada o cubierta con papel para hornear.

Con la masa reservada se forman tiras delgadas que se presionan ligeramente con los dedos para crear las formas características de los huesos. Se colocan sobre cada pan y finalmente se agrega una pequeña esfera de masa en el centro.

Los panes deben dejarse reposar nuevamente durante unos 30 a 45 minutos para que aumenten de tamaño.

¿Cuánto tiempo se hornea el pan de muerto?

El horno debe precalentarse a 180 grados Celsius.

Los panes se hornean durante aproximadamente 20 a 25 minutos, aunque el tiempo puede variar dependiendo del tamaño de las piezas y del horno.

El pan estará listo cuando tenga una superficie ligeramente dorada y la base también presente un tono dorado.

Una vez fuera del horno, se deja enfriar durante algunos minutos. Después se barniza con mantequilla derretida y se cubre generosamente con azúcar.

Consejos para que el pan quede esponjoso

Uno de los principales secretos está en respetar los tiempos de reposo. La levadura necesita tiempo para hacer crecer la masa, por lo que no conviene apresurar este proceso.

También es importante utilizar leche tibia y no caliente, porque una temperatura demasiado elevada puede afectar la levadura.

La ralladura de naranja aporta gran parte del aroma característico, mientras que unas gotas de esencia de azahar pueden darle un sabor más tradicional.

Finalmente, el pan de muerto puede disfrutarse recién preparado acompañado de café, chocolate caliente o una taza de leche. Prepararlo en casa también permite hacer piezas individuales y ajustar la cantidad de azúcar al gusto.