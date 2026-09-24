Tarjeta MOBI en Cancún: ¿En qué tiendas se puede comprar y cuánto cuesta?

Tras la inauguración de la nueva Ruta 27-Kilómetro 0 así como la ya conocida Ruta 27-Puente Nichupté, usuarios de Cancún siguen con dudas sobre el cómo adquirir la tarjeta MOBI para poder movilizarse una vez finalice el servicio gratuito.

Por lo que a continuación se compartirán los lugares oficiales donde los cancunenses que desean transportarse en las nuevas unidades puedan adquirirla, además de su costo.

Noticia Destacada MOBI Ruta 27 Kilómetro 0 en Cancún: ¿Hasta cuándo será gratis el transporte?

¿Cuánto cuesta la tarjeta MOBI en Cancún y en dónde se puede comprar?

Las tiendas como Oxxo, 7 Eleven, Abarrotes Dunosusa y GOmart son las únicas permitidas para vender de manera oficial las tarjetas MOBI, las cuales tienen un costo de $35 pesos mexicanos. En estas mismas ese pueden recargar al terminarse los fondos.

Como otra opción de método de pago es el e-Ticket, el cual se descarga en la aplicación MOBI, en donde se podrá registrarse y generarlo sin comisión.

Igualmente se puede realizar la recarga saldo desde la app y pagar el pasaje en cada uno de los viajes.

Horarios de las rutas MOBI

Tanto para la Ruta 27-Puente Nichupté y Kilómetro 0, el servicio inicia a partir de las 4:55 am y finaliza hasta las 2:00 am, de lunes a domingo.

¿Cuándo finaliza el servicio gratuito?

Será hasta el lunes 28 de este mes de septiembre que el servicio permanecerá gratis, una vez finalizado la fecha, usuarios deberán pagar las tarifas correspondientes.