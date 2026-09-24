Altair Jarabo rompe el silencio sobre la triste muerte de su hijastra

Hace algunas semanas, se reveló el lamentable fallecimiento de la hijastra de Altair Jarabo, quien es hija del esposo de la actriz, Frédéric García. Los primeros reportes revelaron que la joven perdió la vida al ser atropellada por un automóvil, mientras viajaba en bicicleta.

El periodista especializado en el mundo de la farándula, Emilio Morales, comentó que Paloma García, falleció a los 23 años, el 4 de agosto por un accidente cuando estaba en Suiza. En medio de la noticia, la familia no había hablado sobre el tema, hasta ahora que Altair Jarabo rompió el silencio.

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Altair Jarabo rompe el silencio sobre la muerte de su hijastra

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz de telenovelas, aseguró que no tenía ganas de dar entrevistas, pero sí agradeció la empatía y respeto.

"No tengo ganas de dar entrevistas. Es correcto (que acompañó a su esposo en este complicado momento) y por esa misma razón agradezco enormemente la empatía y el respeto"

Aseguró que esta pérdida fue sumamente difícil, por lo que ha pedido que todo sea manejado con mucha discreción.

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"Estamos pasando por un momento sumamente difícil y queremos que sea con discreción"

La pareja había pasado por algunos rumores sobre una posible separación, aunque todo fueron especulaciones, mientras la actriz le muestra apoyo a su pareja en estos momentos tan complicados.

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