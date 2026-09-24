Catean domicilio, aseguran cuatro motocicletas y posibles drogas en Chetumal

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras solicitar y obtener de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente, policías de investigación cumplimentaron la diligencia en un domicilio de Chetumal, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal. En el inmueble fueron asegurados probables estupefacientes, así como cuatro motocicletas, una de ellas con reporte vigente de robo.

El operativo se realizó en un domicilio ubicado sobre la avenida Javier Rojo Gómez, entre las calles Tejón y Cereque, en la colonia Nuevo Progreso. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, los agentes localizaron en el lugar hierba seca de color verde, con características similares a la marihuana, la cual quedó asegurada como parte de la diligencia.

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Además de la sustancia vegetal, los elementos aseguraron cuatro motocicletas: una de color rojo y negro, tipo deportiva, sin motor; otra también deportiva, con reporte vigente de robo; una más de la marca Hunk, igualmente deportiva, y una cuarta de la marca Pulsar.

Ninguna autoridad ha precisado hasta el momento el estatus de las tres unidades restantes ni si cuentan con reportes de robo asociados en otras carpetas de investigación.

El domicilio presumiblemente era utilizado para resguardar motocicletas robadas / Especial

Al concluir la diligencia, personal de la Fiscalía colocó sellos de aseguramiento en el inmueble, el cual quedó bajo resguardo de la institución. De acuerdo con el reporte oficial, el domicilio presumiblemente era utilizado para el acopio de motocicletas robadas.

Los indicios asegurados, tanto la sustancia vegetal como las cuatro motocicletas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que los integrará a la carpeta de investigación abierta por el delito de robo de vehículos. La Fiscalía no informó la fecha exacta en que se ejecutó la orden de cateo ni si derivará en imputaciones adicionales conforme avance la investigación.