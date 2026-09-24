Tzucacab será sede de la primera semifinal para elegir a la Embajadora de Xmatkuil 2026

La atención de los municipios del sur del estado estará puesta este sábado en Tzucacab, donde se llevará a cabo la primera semifinal del certamen para elegir a la Embajadora de la Feria Internacional Yucatán Xmatkuil 2026.

El evento está programado para este sábado 26 de septiembre, a las 7 de la noche, en los domos dobles ubicados en el centro de la población, donde se espera la participación de jóvenes representantes de diferentes municipios del sur de Yucatán, quienes buscarán avanzar a la gran final.

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En esta ocasión, Tzucacab estará representado por Nadia Romina Ávila Sierra, de 23 años de edad, licenciada en Rehabilitación y recién egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Durante una rueda de prensa realizada la noche del miércoles, la joven expresó su entusiasmo por formar parte de este certamen y señaló que uno de sus principales objetivos es poner en alto el nombre de Tzucacab.

Nadia Romina explicó que fueron familiares, amigos y personas cercanas quienes la motivaron a participar, además de destacar que cuenta con el respaldo total de sus padres en esta nueva experiencia.

Recordó que desde la primera edición tuvo la intención de participar, pero en ese momento sus actividades académicas se lo impidieron. Ahora, ya como egresada, decidió aprovechar la oportunidad y representar a su municipio.

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La representante de Tzucacab también manifestó su orgullo por participar y destacó que en el municipio existe talento y mujeres que pueden representar dignamente a su comunidad.

Asimismo, deseó el mayor de los éxitos a todas las participantes y señaló que, desde el momento en que decidieron aceptar el reto de participar en el certamen, ya pueden considerarse ganadoras por atreverse a vivir esta experiencia.

El concurso estará dividido en dos etapas: traje regional y traje de noche. Durante las presentaciones se tomarán en cuenta diferentes aspectos, entre ellos la elocuencia, seguridad, desenvolvimiento y presentación de cada una de las participantes.

La jornada será también una oportunidad para que las familias y habitantes de Tzucacab acompañen a su representante y disfruten de este evento que reunirá a jóvenes de distintos municipios del sur del estado.