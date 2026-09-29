¿Por qué se debe soplar canela en la puerta de tu casa cada 1 del mes? Esto significa el ritual de la abundancia

Cada inicio de mes, algunas personas realizan un sencillo ritual con canela en polvo que consiste en soplarla desde la puerta de la casa hacia el interior. De acuerdo con distintas creencias populares y prácticas espirituales, este gesto busca atraer abundancia, prosperidad y buena energía durante las semanas que están por comenzar.

La tradición indica que el ritual debe realizarse el primer día de cada mes, debido a que esta fecha representa un nuevo comienzo. La puerta de la casa adquiere un significado especial porque simboliza la entrada y salida de oportunidades, personas y energía.

¿Cómo se hace el ritual de la canela?

Para realizarlo, se coloca una pequeña cantidad de canela en polvo en la palma de la mano. Después, la persona se coloca frente a la puerta principal de su casa, mirando hacia el interior.

La tradición señala que se debe soplar la canela desde la entrada hacia adentro del hogar, mientras se piensa en aquello que se desea atraer durante el nuevo mes, como prosperidad, trabajo, estabilidad económica, oportunidades o armonía familiar.

Algunas personas acompañan el ritual con una frase relacionada con sus deseos y objetivos.

¿Qué significa soplar canela en la puerta?

Dentro de las creencias relacionadas con este ritual, la canela está asociada con la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna. Por ello, soplarla hacia el interior de la vivienda representa simbólicamente la intención de permitir que esas energías entren al hogar.

La puerta también tiene un papel importante. Al ser el punto de acceso a la vivienda, se considera un espacio simbólico para abrir caminos y recibir nuevas oportunidades.

Por esta razón, el primer día del mes se convierte en una fecha elegida para renovar las intenciones y comenzar un nuevo ciclo.

¿Qué se dice mientras se sopla la canela?

No existe una frase única ni obligatoria. Quienes realizan esta práctica pueden decir una afirmación relacionada con aquello que quieren manifestar.

Una de las frases populares es:

“Cuando esta canela entre, la abundancia llegará. Cuando esta canela se esparza, la prosperidad permanecerá.”

La intención, según la tradición, es acompañar el acto físico con un pensamiento positivo y específico para el nuevo mes.

¿El ritual de la canela realmente atrae dinero?

No existe evidencia científica que demuestre que soplar canela en la puerta atraiga dinero, riqueza o buena fortuna. Su significado pertenece al ámbito de las tradiciones populares, la espiritualidad y los rituales de intención.

Para muchas personas, sin embargo, este tipo de prácticas funcionan como un momento para establecer metas, comenzar el mes con una actitud positiva y recordar aquello que desean conseguir.

Así que, si decides realizarlo cada día 1, puedes verlo como un pequeño ritual simbólico para recibir el nuevo mes con pensamientos de abundancia y nuevos propósitos.

¿Qué día se debe hacer?

La tradición señala que debe realizarse el primer día de cada mes, preferentemente durante la mañana. No obstante, no existe una regla universal sobre la hora exacta.

Lo importante dentro de esta creencia es que la canela se dirija hacia el interior de la casa, como símbolo de que la prosperidad y las nuevas oportunidades entran al hogar.

De esta manera, un poco de canela y una intención pueden convertirse, para quienes creen en estos rituales, en una forma simbólica de cerrar un ciclo y comenzar otro con esperanza, abundancia y energía positiva.