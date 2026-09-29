Enfermedades el corazón provocan 903 muertes en tres meses en Yucatán; hubo más decesos de hombres que de mujeres

Novecientas tres personas murieron por enfermedades del corazón en Yucatán entre enero y marzo del 2026. Son unas diez cada día, incluidos domingos y feriados, según las cifras preliminares de mortalidad que el Inegi difundió el 18 de septiembre.

El dato llega a las puertas del Día Mundial del Corazón, este 29 de septiembre, y confirma que ninguna otra enfermedad pesa tanto en la mortalidad del estado: casi una de cada cuatro muertes del trimestre, 23.5%, tuvo origen cardiaco. Frente al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 849, hubo 54 fallecimientos más, un alza superior a 6%.

Ellos suben, ellas bajan

Lo más llamativo está en el desglose por sexo. Entre los hombres, las muertes por males cardiacos pasaron de 434 a 502, un incremento de 15.7%. Entre las mujeres ocurrió lo contrario: bajaron de 415 a 401, una disminución de 3.4%. Con ello, más de la mitad de los decesos cardiacos del trimestre correspondió a varones.

El Inegi no explica el contraste, y sería un error atribuirlo a una sola causa. Los cardiólogos consultados por POR ESTO! suelen señalar el mismo conjunto de factores: hipertensión sin control, tabaquismo, sedentarismo, estrés y poca costumbre de acudir a revisiones preventivas. Lo que las cifras sí permiten decir es que el aumento se concentra en los hombres.

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Hay un matiz que conviene no perder. El alza cardiaca masculina acompaña un aumento general de la mortalidad de varones: de enero a marzo fallecieron 2 mil 126 hombres residentes en Yucatán, contra mil 840 un año antes, es decir, 15.5% más. Entre las mujeres el incremento total fue de 5.1%, de mil 634 a mil 718. En ambos sexos el corazón explica cerca de una de cada cuatro muertes, así que la pregunta de fondo no es sólo por qué mueren más hombres del corazón, sino por qué están muriendo más hombres en general.

Un trimestre más letal que el del año pasado

El corazón no es el único indicador que empeora. Las muertes ocurridas en Yucatán sumaron 3 mil 994 de enero a marzo, 10.2% más que las 3 mil 625 del mismo lapso del 2025. En el país sucedió lo contrario: se registraron 207 mil 599 defunciones, unas 5 mil menos que un año antes, una baja de 2.5%.

Otras causas crónicas crecieron a la par. La diabetes dejó 441 muertes, 37% más que las 322 del primer trimestre del 2025. Las enfermedades cerebrovasculares subieron 18%, de 229 a 270, y las del hígado 18.6%, de 236 a 280. Sólo los tumores malignos retrocedieron ligeramente, de 456 a 443. El patrón apunta a un mismo tronco de riesgos: presión alta, glucosa elevada, obesidad y alimentación.

En la comparación peninsular, Yucatán concentró 903 decesos cardiacos en el trimestre, frente a 386 de Quintana Roo y 367 de Campeche. La diferencia en números absolutos debe leerse con cautela, porque las tres entidades tienen poblaciones de tamaño y edad distintos.

Cifras que piden cautela

Los datos preliminares de todo el 2025 colocan a las enfermedades del corazón como primera causa, con 2 mil 539 muertes, equivalentes a 23% de las 11 mil 23 defunciones de residentes del estado. Además, Yucatán aparece con una tasa estandarizada de mortalidad por esta causa de 104.9 por cada 100 mil habitantes, la cuarta más baja del país.

En mortalidad general, la tasa estandarizada de Yucatán fue de 455 defunciones por cada 100 mil habitantes, la tercera más baja del país. Es un dato favorable, pero no cierra la discusión. El propio Inegi advierte que las cifras del 2025 son preliminares y que la estadística definitiva se publicará en el último trimestre del 2026.

Además, una tasa ajustada por edad no dice cuántas personas mueren, sino cuánto pesaría la mortalidad si todas las entidades tuvieran la misma estructura de edades. Con una población que envejece, el número de casos puede crecer aunque la tasa se vea contenida.

La presión alta, el factor silencioso

Detrás de buena parte de estas muertes está la hipertensión arterial. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021-2024 estimó que 29.1% de los adultos mexicanos la padece; 62.9% de ellos ya tenía diagnóstico y, entre quienes recibían tratamiento, 60.1% mantenía la presión bajo control. Es decir, una parte importante de los pacientes sigue sin diagnóstico o sin control.

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En Yucatán, el Boletín Epidemiológico federal ya reportaba a mediados de mayo 3 mil 264 casos nuevos de hipertensión en el 2026, contra 2 mil 819 en el mismo periodo del año anterior, es decir, unos 445 más. Son solo los casos que llegan a consulta y se notifican.

Reconocer las señales a tiempo

La Federación Mundial del Corazón mantiene en el 2026 su campaña “Don’t Miss a Beat”, centrada en no pasar por alto los síntomas. Especialistas locales mencionan como alertas el cansancio inusual, la presión en el pecho y el dolor que se irradia a la mandíbula o a la boca del estómago. Insisten en que muchos infartos vienen precedidos por avisos que se minimizan.

La propia federación recuerda que los síntomas se pasan por alto con frecuencia en las mujeres y en quienes viven con hipertensión no controlada. La advertencia pesa en Yucatán, donde 401 de las 903 muertes cardiacas del trimestre fueron de mujeres: la cifra bajó en un año, pero sigue siendo casi la mitad del total.

Lo que falta por saber

Las estadísticas de mortalidad cuentan cuántas personas murieron, no cuánto tardaron en recibir atención ni dónde. Esa es la pieza que falta: saber qué proporción de los 903 fallecimientos ocurrió en un hospital, cuántos pacientes llegaron a tiempo y qué capacidad de atención cardiológica existe fuera de Mérida.

A escala nacional, las enfermedades del corazón también encabezaron la mortalidad del primer trimestre, con 49 mil 252 muertes, así que el fenómeno no es exclusivo de la entidad. Lo distintivo de Yucatán es la combinación: más muertes en general, más decesos por diabetes y por males cerebrovasculares, y una hipertensión que sigue sumando casos.

Cuando varios indicadores crónicos suben al mismo tiempo, la respuesta requiere algo más que campañas en fechas conmemorativas: seguimiento de los pacientes ya diagnosticados y medición periódica de la presión en el primer nivel de atención.

Mientras esas respuestas no aparezcan en los informes públicos, el mensaje de fondo es simple. Diez muertes al día no son una estadística abstracta. Son una alerta de que la prevención, la detección temprana y el control de la presión arterial siguen siendo la deuda más grande de la salud pública yucateca.