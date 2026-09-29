Vecinos de Caracol en Carmen amenazan con bloquear avenida tras 15 horas sin energía

Vecinos de la invasión Caracol protagonizaron momentos de tensión luego de permanecer por más de 15 horas sin energía eléctrica, situación que los llevó a reunirse sobre la calle Francisco I. Madero, en el cruce con la calle de Los Franceses, para exigir una solución inmediata a la falla en el suministro.

Los habitantes manifestaron su inconformidad ante la prolongada interrupción del servicio y lanzaron un ultimátum a las autoridades, advirtiendo que, de no obtener una respuesta en poco tiempo, un grupo numeroso se trasladaría hasta la avenida 10 de Julio, a la altura de Satélite, para bloquear ambos sentidos de circulación.

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Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para presionar a los responsables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y lograr que una cuadrilla acudiera cuanto antes a atender la falla que mantenía sin servicio a numerosas familias de la zona.

Durante la protesta también se registraron reclamos entre algunos habitantes, debido a señalamientos relacionados con la distribución de energía eléctrica hacia más de 15 viviendas del sector, situación que, según los propios vecinos, estaría generando una importante sobrecarga en la red y podría estar relacionada con las fallas que se han presentado.

Minutos después de la concentración, personal de la CFE arribó al lugar para iniciar los trabajos correspondientes y revisar las condiciones de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de restablecer el suministro a la brevedad.

Ante la llegada de los trabajadores y el inicio de las labores, los vecinos permanecieron atentos a los trabajos, mientras esperaban que el servicio fuera restablecido y se evitara el bloqueo de la avenida 10 de Julio.