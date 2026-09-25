Luna llena de septiembre 2026: rituales para atraer abundancia, cerrar ciclos y renovar la energía

La Luna de Cosecha iluminará el cielo de septiembre y, además de convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes, para distintas tradiciones representa un momento relacionado con la gratitud, la abundancia y el cierre de ciclos.

En 2026, la Luna llena alcanzará su punto máximo el sábado 26 de septiembre a las 10:49 horas, tiempo del centro de México. Debido a que ese momento ocurrirá durante el día, será necesario esperar al anochecer para observarla; en Ciudad de México, su salida está prevista alrededor de las 18:29 horas. El satélite podrá lucir prácticamente lleno durante las noches del 25 al 27 de septiembre.

El nombre de Luna de Cosecha se relaciona con la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Históricamente, su luz era aprovechada por comunidades agrícolas para extender las jornadas de recolección después de la puesta del Sol.

Aunque los siguientes rituales forman parte de creencias y prácticas espirituales, muchas personas los realizan durante la Luna llena como una forma simbólica de agradecer, establecer intenciones o marcar nuevos comienzos.

1. Ritual de gratitud y abundancia

La Luna de Cosecha está tradicionalmente asociada con la idea de recoger los frutos del trabajo realizado durante el año.

Para este ritual se necesita una hoja de papel y una vela.

Escribe cinco cosas por las que estés agradecido y cinco logros que hayas conseguido durante los últimos meses. Después, enciende la vela y lee la lista en voz alta como una forma simbólica de reconocer lo que has conseguido.

Al finalizar, guarda el papel en un lugar especial.

2. Ritual para atraer abundancia

Otra práctica consiste en preparar un pequeño frasco de la abundancia.

Coloca en un recipiente de vidrio algunos elementos relacionados simbólicamente con la cosecha, como semillas, arroz, frijoles, trigo o granos. Mientras los introduces, piensa en aquello que deseas cultivar en los próximos meses: estabilidad, proyectos, oportunidades o prosperidad.

Cierra el frasco y colócalo en un espacio de tu casa como recordatorio de tus objetivos.

3. Ritual para cerrar ciclos

La Luna llena también suele asociarse en distintas prácticas espirituales con el momento de dejar atrás aquello que ya no se desea conservar.

Escribe en una hoja los hábitos, situaciones, miedos o pensamientos que quieres soltar. Después, rompe el papel en varios pedazos y deséchalo.

Si prefieres quemarlo como parte del ritual, hazlo únicamente en un recipiente resistente al fuego, al aire libre y con las medidas necesarias para evitar accidentes.

La intención es simbólica: reconocer aquello que quieres dejar atrás y comenzar una nueva etapa.

4. Agua de Luna

Uno de los rituales más conocidos consiste en colocar un recipiente de agua potable cerca de una ventana o en un espacio exterior donde reciba la luz de la Luna durante la noche.

Al día siguiente, algunas tradiciones utilizan esa agua para regar plantas o como parte de una práctica personal de renovación.

No existe evidencia científica de que la luz lunar modifique propiedades especiales del agua, por lo que esta práctica debe entenderse como un ritual simbólico.

5. Limpieza energética del hogar

Para quienes siguen prácticas de limpieza espiritual, la Luna de Cosecha puede ser un momento para ordenar y renovar los espacios.

Primero realiza una limpieza física de la casa y después puedes utilizar aromas como romero, canela o incienso mientras recorres las habitaciones.

La idea simbólica es dejar atrás el desorden y comenzar el otoño con un espacio renovado. Si utilizas velas o incienso, mantenlos alejados de cortinas, muebles y otros materiales inflamables.

6. Ritual para escribir nuevas intenciones

Toma una libreta y divide una página en dos partes.

En la primera escribe: “Lo que cosecho”. Ahí coloca los aprendizajes, experiencias y logros que te dejó este año.

En la segunda escribe: “Lo que quiero cultivar”. En ese espacio anota tres objetivos que quieras trabajar durante los próximos meses.

La práctica busca transformar la Luna de Cosecha en un momento de reflexión sobre lo conseguido y aquello que todavía deseas construir.

¿Cuándo hacer los rituales de la Luna de Cosecha 2026?

Aunque la fase llena alcanzará su máximo el 26 de septiembre a las 10:49 horas, los rituales relacionados con esta Luna pueden realizarse durante la noche del 25, 26 o 27 de septiembre, cuando el satélite se verá prácticamente lleno.

Para quienes también quieran observar el fenómeno astronómico, lo recomendable es buscar un sitio despejado y con poca contaminación lumínica. La Luna podrá verse a simple vista, sin necesidad de telescopio.

Más que una promesa de resultados sobrenaturales, estos rituales pueden utilizarse como ejercicios simbólicos de reflexión, agradecimiento y establecimiento de objetivos coincidiendo con una de las noches de Luna llena más llamativas de septiembre.