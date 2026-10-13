The Last of Us 3: Bella Ramsey cede protagonismo a Kaitlyn Dever como Abby en la nueva temporada

La historia de The Last of Us cambiará de perspectiva en su tercera temporada y colocará a Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, en el centro de la trama. Este giro narrativo reducirá la presencia de Ellie, personaje encarnado por Bella Ramsey, para profundizar en los acontecimientos que marcaron la segunda parte del videojuego de Naughty Dog.

Durante el Festival de Cine de Londres, Ramsey habló sobre su participación en los próximos episodios y dejó entrever que tendrá menos tiempo en pantalla. La actriz incluso comentó que disfrutó de bastante tiempo libre durante el rodaje, mientras su compañera asumía un mayor peso dentro de la producción de HBO Max.

Abby tomará el control de la historia en Seattle

El cambio de protagonista responde a la estructura de The Last of Us Part II, videojuego que alterna las perspectivas de Ellie y Abby para contar una historia marcada por la venganza, las pérdidas y las consecuencias de la violencia.

La tercera temporada retomará los acontecimientos en Seattle, donde la narrativa profundizará en el recorrido de Abby y los hechos que permiten comprender sus motivaciones. Tras el desenlace de la segunda entrega, la serie quedó preparada para explorar el otro lado del conflicto, una decisión que podría modificar la percepción del público sobre los personajes.

Aunque Ellie tendrá una participación más limitada al comienzo, el enfrentamiento entre ambas figuras seguirá siendo uno de los elementos centrales de la historia. La expectativa está puesta en cómo Craig Mazin trasladará a la pantalla esta estructura narrativa sin perder la tensión emocional que caracteriza a la franquicia.

¿La tercera temporada será el final de The Last of Us?

El futuro de la serie también genera interrogantes entre sus seguidores. Casey Bloys, director ejecutivo de HBO, se ha referido a la posibilidad de que la producción concluya con su tercera temporada, mientras que el equipo creativo encabezado por Craig Mazin trabaja en la continuación de la adaptación.

La decisión representa un desafío para la producción, pues el segundo videojuego contiene una historia extensa que exige equilibrar los distintos puntos de vista. La interpretación de Kaitlyn Dever como Abby será especialmente importante para desarrollar la complejidad del personaje y explicar sus decisiones ante los espectadores.

La nueva entrega de The Last of Us, prevista para 2027 según los reportes sobre su lanzamiento, mantiene la atención de los seguidores de la serie y los videojuegos. La producción busca conservar el tono oscuro y emocional que convirtió a la adaptación en uno de los títulos más reconocidos de HBO.