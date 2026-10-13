Cofepris alerta por falsificación de Riopan y otros cuatro medicamentos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización de versiones falsificadas y adulteradas de cinco insumos médicos y farmacéuticos en México; las autoridades señalaron que estos productos son peligrosos para la salud.

Tras análisis técnicos y denuncias de los titulares de los registros sanitarios, la dependencia advirtió que el uso de estos productos representa un riesgo latente para la salud para los consumidores, ya que no se garantizan sus condiciones de fabricación, conservación, seguridad ni eficacia.

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¿Qué medicamentos e insumos con irregularidades fueron detectados?

Takeda México identificó anomalías en la presentación del Riopan de 8 g / 1 g / 100 mL, y en la presentación de gel en frasco de 250 mililitros. De acuerdo con la comisión, el producto falsificado fue identificado en el Lote 12542237, mismo que tiene una composición formulaica que no corresponde a la del producto original.

Por otro lado, el Lote 12191278 con una caducidad impresa de diciembre de.2025, es un producto adulterado. Este lote presentó una alteración en la fecha de vencimiento en el envase primario y secundario, ya que la caducidad original correspondía a diciembre de 2023.

Otros medicamentos afectados fueron: Synvisc Hylan G-F20 para la presentación en caja con jeringa de vidrio de 2.25 mL con número de Lote ARSP005. También el Immunorho 300 mcg / 1500 IU; KitoCream y Granulox perteneciente al Lote 16115143.

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