Fallece la actriz de Samara de “El Aro”; ¿cuál fue la causa de su muerte?

La actriz estadounidense Daveigh Chase, mundialmente conocida por interpretar a la aterradora niña Samara Morgan en la película “El Aro” (2002), falleció a los 35 años de edad en Los Ángeles, California. Los reportes fueron dados por medios estadounidenses que confirmaron su deceso.

La noticia fue dada por el medio de espectáculos TMZ, quien obtuvo declaraciones de la pareja de la actriz y compartió detalles de su fallecimiento. La muerte de Chase sorprendió a sus seguidores y los amantes de las cintas de terror, esto debido por dar vida a uno de los personajes más reconocidos dentro de este género.

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¿Cuál fue la causa de la muerte de Daveigh Chase?

De acuerdo con las declaraciones de su pareja sentimental, Roy Hernández, al medio de espectáculos TMZ, la actriz perdió la vida el 16 de junio de 2026. La causa del deceso se debió a graves complicaciones médicas provocadas por una meningitis que es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

A esta complicación se sumó una infección bacteriana en la sangre. Esta combinación derivó en un choque séptico o sepsis generalizada, lo que terminó causando una falla orgánica múltiple en su cuerpo. Chase había sido ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de este mes debido a un cuadro de desnutrición y problemas de salud crónicos.

🕊️ Exclusive: Daveigh Chase, star of "The Ring" and "Lilo & Stitch," has died at 35.



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Fue mientras se encontraba en el hospital donde desarrolló las infecciones sistémicas que agravaron irreversiblemente su condición médica. Horas antes de confirmarse su fallecimiento, sus allegados habían iniciado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para solventar los gastos médicos acumulados.

Legado que deja Daveigh Chase dentro del cine

A pesar de que su imagen saliendo del televisor con el cabello largo sobre el rostro quedó inmortalizada en el cine de terror ganando el premio a Mejor Villana en los MTV Movie Awards de 2003. Chase tuvo una destacada carrera en la animación y la televisión.

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La actriz fue la voz original en inglés de Lilo en el clásico de Disney Lilo & Stitch, interpretó a Samantha Darko en la película de culto Donnie Darko y prestó su voz para el doblaje estadounidense de Chihiro en la galardonada cinta de Studio Ghibli El viaje de Chihiro.

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