FILIJ 44 tendrá actividades gratuitas para niños en Campeche del 13 al 21 noviembre; habrá cine y talleres

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ 44) llegará a Campeche con una programación gratuita que incluye funciones de cine, talleres de lectura, recorridos literarios y un rally para niñas, niños y adolescentes. Las actividades se realizarán del 13 al 21 de noviembre de 2026, principalmente en la Librería EDUCAL del Centro Histórico, además de una sede en Calakmul.

La propuesta busca acercar a los menores a la lectura, la literatura y otras expresiones culturales mediante actividades recreativas y educativas que podrán disfrutar sin pagar entrada.

¿Qué actividades gratuitas habrá en la FILIJ 44 en Campeche?

El programa contempla diferentes opciones para niñas, niños y adolescentes. Entre ellas se encuentran la proyección de la película Checker Tobi, talleres de lectura, presentaciones sobre libros, actividades literarias y un rally que combinará historias y ciencias.

La programación comenzará el viernes 13 de noviembre, de 10:30 a 16:00 horas, con la presentación de la película Checker Tobi, en la Librería EDUCAL, ubicada en la calle 8 del Centro Histórico.

Las actividades se desarrollarán del 13 al 21 de noviembre de 2026 de forma gratuita. / Especial

El sábado 14, a las 11:00 horas, se realizará una presentación sobre el libro como objeto y sus diferentes formatos.

Para el lunes 16, a las 16:30 horas, Ana Lilia Fierros impartirá el taller de lectura «Entre flores e inciensos, relatos de Día de Muertos».

El martes 17, a las 17:00 horas, se llevará a cabo la actividad «Callejoneando con la lectura», mientras que el miércoles 18, a las 16:30 horas, el maestro Fernando Martínez Quintal ofrecerá la charla «La literatura como arte: Lo que la infancia nombra».

¿Dónde habrá actividades de la FILIJ 44 en Campeche?

La mayoría de los eventos se realizarán en la Librería EDUCAL, ubicada en la calle 8 del Centro Histórico de la ciudad de Campeche.

Sin embargo, la programación también llegará al municipio de Calakmul. El jueves 19 de noviembre, a las 17:00 horas, se proyectará la película Checker Tobi en la cancha techada de la comunidad Valentín Gómez Farías.

De esta manera, la feria extenderá parte de sus actividades culturales fuera de la capital campechana.

¿Cuándo serán los últimos talleres y el rally literario?

Las actividades continuarán el viernes 20 de noviembre con el taller de elaboración de libros cartoneros «Cuéntame tu historia», que tendrá dos horarios: a las 10:30 y a las 16:30 horas, en la Librería EDUCAL.

Noticia Destacada Estudiantes del EMSAD 18 de Chiná, Campeche, protestan por veto a celulares y exigen destitución del director

La FILIJ 44 concluirá el sábado 21 de noviembre, a las 10:30 horas, con el rally literario «Curiosos en acción, entre libros, ciencias e historias», bajo el lema «¡La curiosidad nos mueve, los libros nos llevan más lejos!».

¿Cuánto cuesta entrar a las actividades de la FILIJ 44?

Todas las actividades del Programa Campeche 2026 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil son de entrada libre, por lo que niñas, niños y adolescentes podrán participar sin pagar acceso.

La programación es impulsada por el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche (ICAECAM), con la invitación del Fondo de Cultura Económica y el respaldo de instituciones federales y estatales.