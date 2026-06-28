Lanzan polémica declaración contra Pati Chapoy

La polémica sigue en torno a la muerte del conductor Daniel Bisogno, ya que el hermano del finado Alex Bisogno arremetió contra Pati Chapoy, pues la titular de Ventaneando lo ha estado criticando y acusando de delitos como robo de pertenencias del Muñe.

"Y si yo no me defiendo con verdades, ¿por qué voy a permitir que me pisoteen y que me acaben la carrera con mentiras", dijo en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Advirtió formalmente que posee información muy delicada guardada por años y amenazó con revelar secretos de la titular de Ventaneando, haciendo particular énfasis en el polémico caso Trevi-Andrade.

Aseguró que el temor de su hermano Daniel hacia Chapoy "no era normal". Afirmó que la periodista lo sometía a un estrés laboral severo que mermó su salud, obligándolo a trabajar aun enfermo.

Reclamó que a la familia se le prohibió compartir fotos de la pequeña Micaela en redes, mientras que Chapoy presuntamente lucró con su imagen televisiva para obtener rating.