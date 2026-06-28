Trabajador sufre descarga eléctrica en Mérida

Un trabajador de la construcción se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una descarga eléctrica mientras cumplía labores de albañilería en el techo de una vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez Oriente de Mérida. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un predio situado en el cruce de las calles 10-A y 25-C, en la zona periférica de Mérida, tramo que conecta con la salida hacia Cancún.

El alarife laboraba en la planta alta del inmueble cuando, presuntamente por un descuido, hizo contacto accidental con cables de media o alta tensión que pasan a corta distancia de la estructura. La descarga eléctrica fue de gran intensidad, lo que ocasionó que el hombre fuera proyectado sobre el mismo techo, donde quedó inconsciente y con quemaduras de gravedad. Ante la emergencia, vecinos y compañeros de trabajo solicitaron auxilio a los números de emergencias 9-1-1.

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Labores de rescate

El reporte generó intensa movilización de equipos de rescate. Arribaron técnicos en urgencias médicas y elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes pusieron en marcha un operativo vertical para acceder al techo, estabilizar al lesionado y descenderlo mediante cuerdas y equipo especializado.

Como el trabajador entró en paro cardiorrespiratorio, los paramédicos le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Posteriormente, lo trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad. Trascendió que el albañil habría fallecido durante el traslado; sin embargo, autoridades hospitalarias y la Fiscalía General del Estado no confirmaron el deceso, de modo que su estado de salud se mantiene como reservado y de extrema gravedad, según trascendió.