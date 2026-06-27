Mundial 2026: Así se jugarán los Dieciseisavos de Final y cuándo juega México

Terminó la Fase de Grupos del Mundial 2026 y ya quedaron definidos los 32 equipos que disputarán los Dieciseisavos de Final, la primera ronda de eliminación directa que comenzará este domingo 28 de junio con el duelo entre Sudáfrica y Canadá.

Las selecciones que avanzaron corresponden a los dos primeros lugares de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, quienes continúan en la pelea por conquistar la Copa del Mundo. A partir de ahora, cada encuentro será a partido único y cualquier derrota significará la eliminación del torneo.

La Selección Mexicana fue el primer equipo en asegurar su clasificación tras completar una histórica Fase de Grupos con paso perfecto de nueve puntos, mientras que Argentina fue la última en sellar su boleto luego de vencer a Jordania en la última jornada del Grupo L.

Además de definir a los clasificados, también quedó establecido el calendario del resto de la competencia. Los Octavos de Final se disputarán del 4 al 7 de julio, los Cuartos de Final entre el 9 y el 11 de julio, las Semifinales el 14 y 15 de julio, el partido por el tercer lugar el 18 de julio y la Gran Final se jugará el domingo 19 de julio.

Calendario de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón | 11:00 horas | Estadio Houston

Alemania vs. Paraguay | 14:30 horas | Estadio Boston

Países Bajos vs. Marruecos | 19:00 horas | Estadio Monterrey

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega | 11:00 horas | Estadio Dallas

Francia vs. Suecia | 15:00 horas | Estadio Nueva York/Nueva Jersey

México vs. Ecuador | 19:00 horas | Estadio Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo | 10:00 horas | Estadio Atlanta

Bélgica vs. Senegal | 14:00 horas | Estadio Seattle

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 18:00 horas | Estadio de la Bahía de San Francisco

Jueves 2 de julio

España vs. Rival por definir | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles

Portugal vs. Croacia | 17:00 horas | Estadio Toronto

Suiza vs. Rival por definir | 21:00 horas | Estadio BC Place, Vancouver

Viernes 3 de julio