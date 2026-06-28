Fallece Luciano "Kike" Pérez Cobá, referente del frontenis en Yucatán

El frontenis de nuestro Estado está de luto con el fallecimiento de uno de los más destacados jugadores de esta disciplina, el señor Luciano Pérez Cobá quien fuera varias veces campeón Estatal de primera fuerza y campeón regional.

“Kike”, como le conocían, fue uno de los más importantes promotores de este deporte en Yucatán, tanto como jugador como organizador de torneos y creador de varios jugadores como presidente de la Asociación Yucateca de Frontenis.

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En mayo de 1988, Enrique fue doble campeón regional, al coronarse en dobles, en pareja con Saúl Cobá, y en singles; dos años después, en la Unidad Deportiva “20 de noviembre” de Campeche, Pérez Cobá repitió, ahora acompañado de Raúl Martínasí como en individual, hazaña que ningún boxito repitió.

Sus amigos frontenistas del Estadio “Gral. Salvador Alvarado” realizaron un homenaje en su memoria al reunirse con sus familiares, y acordaron realizar un torneo en su nombre el próximo domingo 5 de julio.

Los asistentes recorrieron la cancha de fontenis de la “Catedral del Deporte Yucateco”, tocaron sus paredes para recordar su gran amigo y jugador a quien todos van a extrañar mucho.