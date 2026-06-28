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Yucatán / Sucesos

Controlan incendio en predio de San Juan Grande

Agentes estatales y bomberos de la SSP acudieron al sitio y realizaron las labores para controlar y sofocar el fuego.

Por Redacción Por Esto!

28 de jun de 2026

1 min

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Controlan incendio en predio de San Juan Grande
Controlan incendio en predio de San Juan Grande

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que este día fue atendido un incendio en un predio ubicado en la calle 41 entre 8 y 10 de la colonia San Juan Grande, en Mérida, donde había basura y objetos acumulados.

Agentes estatales y bomberos de la SSP acudieron al sitio y realizaron las labores para controlar y sofocar el fuego.

Durante la atención del hecho, dos personas fueron valoradas por posible inhalación de humo. Una de ellas presentó hipoglucemia y fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

No se reportaron personas lesionadas por quemaduras. La SSP llama a evitar la acumulación de basura, maleza, plásticos, cartón u otros materiales inflamables en predios o patios, y a reportar cualquier situación de riesgo al 9-1-1.

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