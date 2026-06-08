Toy Story 5 suma a Belinda al elenco latino junto a Bad Bunny y Bizarrap

La nueva aventura de Toy Story 5 continúa sorprendiendo a los seguidores de la franquicia. Disney y Pixar anunciaron la incorporación de Belinda al elenco de doblaje para Latinoamérica, convirtiéndose en una de las grandes apuestas de la película que marcará el regreso de Woody, Buzz y compañía a la pantalla grande.

La participación de la cantante y actriz mexicana se suma a la de otras figuras internacionales como Bad Bunny y Bizarrap, quienes también formarán parte de esta esperada producción animada.

Disney confirma la llegada de Belinda al universo Toy Story

La noticia fue dada a conocer por Disney, que compartió un video especial para presentar oficialmente a Belinda como una de las nuevas voces de la película. El anuncio generó entusiasmo entre los fanáticos de la artista y de una de las sagas más exitosas en la historia de la animación.

Con esta incorporación, la producción busca fortalecer su conexión con el público latinoamericano a través de personalidades reconocidas que aportarán una nueva dimensión a los personajes de la historia.

¿Qué personaje interpretará Belinda?

La intérprete mexicana prestará su voz a Lilypad, uno de los personajes inéditos que aparecerán en la quinta entrega de la franquicia. Se trata de una moderna tableta inteligente con apariencia de rana que rápidamente se convierte en el objeto favorito de Bonnie.

La llegada de Lilypad representa un desafío para los juguetes tradicionales, ya que simboliza la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños. Su presencia provocará tensiones y cambios dentro del grupo liderado por Woody, Buzz y Jessie.

Un personaje que impulsará el conflicto principal

Dentro de la historia, Lilypad utiliza una plataforma digital llamada "El Estanque", diseñada para fomentar la interacción a través de herramientas tecnológicas. Esta dinámica colocará a los juguetes clásicos frente a una nueva realidad en la que deberán demostrar que aún tienen un lugar importante en la vida de Bonnie.

El conflicto será especialmente significativo para Jessie, quien volverá a enfrentar el temor de ser reemplazada, una situación que conecta directamente con los acontecimientos vividos por el personaje desde Toy Story 2.

Belinda celebra su participación en la película

Tras hacerse oficial su incorporación, Belinda compartió su emoción por formar parte de una franquicia que marcó a varias generaciones.

"Ser parte de Toy Story 5 es un sueño hecho realidad. Crecí viendo estas películas y emocionándome con personajes que marcaron a toda una generación, así que poder sumarme ahora a este universo tan especial como la voz de Lilypad es algo que me llena de ilusión y orgullo", expresó la artista.

Cuándo se estrena Toy Story 5

La nueva película de Pixar llegará a los cines el próximo 18 de junio de 2026. La producción reunirá nuevamente a personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes deberán adaptarse a un mundo cada vez más dominado por la tecnología.

Con la incorporación de Belinda y un argumento que aborda la relación entre los juguetes tradicionales y los dispositivos inteligentes, Toy Story 5 apunta a convertirse en uno de los estrenos animados más comentados del año.