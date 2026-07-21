Ante la presión social, Flor Vigna despide a Lau Styling tras insultar a los mexicanos

La cantante y actriz argentina Flor Vigna decidió separar de su equipo de trabajo a su estilista Lau Styling, luego de la polémica que provocaron los comentarios ofensivos que la asesora de imagen publicó en redes sociales contra aficionados mexicanos tras la Final del Mundial 2026. La artista dejó claro que no comparte ese tipo de conductas y que sus valores están por encima de cualquier colaboración profesional.

La controversia comenzó cuando Laura Villa, conocida como Lau Styling, difundió varios videos en los que respondió con burlas e insultos a usuarios mexicanos que celebraban la victoria de España sobre Argentina en la Copa del Mundo. Las publicaciones generaron una fuerte ola de críticas en redes sociales y numerosos seguidores exigieron que Flor Vigna fijara una postura.

Laura Villa

La respuesta de la cantante llegó a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, donde confirmó que puso fin a la relación laboral con su estilista. Flor Vigna explicó que no está dispuesta a respaldar expresiones de odio y reveló que, además de cubrir los compromisos pendientes, pidió a su colaboradora abandonar el equipo y ofrecer una disculpa pública.

"Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y ataques. Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué todas las formas, pero le pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido. Me verán mal vestida, pero nunca siendo mala persona. Los valores no se negocian", escribió la artista.

El comunicado

La también participante de La Casa de los Famosos México señaló que el respeto debe prevalecer por encima de cualquier diferencia y destacó que valorar el país de origen también implica actuar con educación y agradecer las oportunidades que otras naciones brindan. Su postura fue bien recibida por numerosos usuarios, quienes reconocieron la rapidez con la que marcó distancia de la polémica.

Horas más tarde, Lau Styling publicó un comunicado en el que ofreció disculpas por sus declaraciones. La influencer aseguró que sus palabras fueron producto de la intensidad con la que vive el futbol, negó haber querido ofender al público mexicano y expresó su agradecimiento hacia México, país donde ha desarrollado parte de su carrera profesional.

A pesar del mensaje de disculpa, Flor Vigna confirmó que iniciará una nueva etapa con otro equipo de imagen para sus próximos proyectos televisivos. Con esta decisión, la cantante dejó claro que no tolerará actitudes que promuevan ofensas o ataques hacia otras personas, especialmente a pocos días de su participación en La Casa de los Famosos México.