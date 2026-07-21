'Deseo' de Netflix: quién es quién en la película con Ludwika Paleta

La película 'Deseo' se ha convertido en una de las producciones mexicanas más comentadas de Netflix. La cinta combina drama, romance y suspenso psicológico para contar la historia de una familia cuya aparente estabilidad se derrumba cuando una relación prohibida desencadena una serie de conflictos y revelaciones.

Al frente del elenco está Ludwika Paleta, quien interpreta a Lucero, una prestigiosa abogada que parece tener una vida perfecta. Sin embargo, todo cambia cuando inicia un romance secreto con el entrenador de natación de su hija, una decisión que pone en riesgo su matrimonio, su familia y su carrera.

El actor español Óscar Casas da vida a Matías, el joven instructor de natación que mantiene la relación con Lucero. Su personaje se convierte en el eje del conflicto y provoca que los secretos familiares comiencen a salir a la luz.

Por su parte, José María Yazpik interpreta a Fernando, esposo de Lucero, quien enfrenta las consecuencias de las decisiones de su pareja mientras intenta mantener unida a su familia. Su papel cobra mayor relevancia conforme avanza la historia.

Otro de los personajes importantes es Miguel, interpretado por Leonardo Ortizgris, cuya participación resulta clave para el desarrollo de varios de los acontecimientos que marcan el rumbo de la trama.

La joven actriz argentina Pilar Pascual encarna a Viviana, hija de Lucero. La cercanía entre su personaje y Matías añade nuevos conflictos emocionales y aumenta la tensión dentro de la historia.

Además del reparto principal, 'Deseo' cuenta con la participación de Matías Coronado, Ivana Salomón, Gabi Zamora y Jaydy Michel, quienes complementan el elenco con personajes que enriquecen la narrativa.

Gracias a un reparto de figuras consolidadas y nuevos talentos, 'Deseo' ha logrado posicionarse entre las películas mexicanas más vistas de Netflix, consolidándose como una de las apuestas más exitosas de la plataforma por su combinación de intriga, emociones y conflictos familiares.