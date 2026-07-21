Resultados examen UNAM 2026: ¿Hubo trampa en el proceso de admisión? Rector pide investigación

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.

Según el documento publicado por la máxima casa de estudios del país, el objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.

También detalló que el rector decidió integrar una comisión técnica que estará formada por expertos universitarios que, desde diferentes disciplinas, revisarán los datos del reporte solicitado, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

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“Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”.

“Asimismo, se informa que a partir de la publicación de los resultados se atiende a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitan la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación. De estas últimas, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación”, se lee en el comunicado.

Además, se especifica que la UNAM “dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión”.