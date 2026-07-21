Mujer motociclista derrapa y termina sobre el pavimento con una fractura en José María Morelos

Una joven de aproximadamente 19 años fue ingresada al hospital tras sufrir lesiones severas, luego de que la moto en la que iba derrapara y cayera al pavimento. El percance se registró en las calles Primavera y Sacalaca, en la colonia Dolores de esta cabecera municipal.

El accidente ocurrió poco después de las 18:30 horas y en ese momento se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos y personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, se indica que la mujer circulaba en su motocicleta de poniente a oriente, sobre la calle Sacalaca cuando, al llegar al cruce con la calle Primavera, perdió el control de la unidad, derrapó y cayó en el asfalto.

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Los cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a la lesionada y posteriormente la trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar de esta ciudad, donde ingresó con una posible fractura en la parte superior del tobillo izquierdo.

Antes de la llegada de los agentes de Tránsito Municipal, la motocicleta fue retirada del lugar, por lo que las autoridades únicamente realizaron las diligencias correspondientes para integrar el reporte del percance y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió.