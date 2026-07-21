¿Por qué Toluca y Cruz Azul juegan hoy? La razón del adelanto de la Jornada 2

La Liga MX tendrá actividad este martes 21 de julio con dos encuentros adelantados de la Jornada 2 del Apertura 2026. Aunque la mayor parte de la fecha se jugará el próximo fin de semana, Toluca y Cruz Azul modificaron su calendario para cumplir con otro compromiso de gran importancia.

El motivo del cambio es el Campeón de Campeones 2026, torneo que enfrentará a ambos equipos el próximo sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. Para permitir una mejor preparación y recuperación de los futbolistas, la Liga MX decidió reprogramar los partidos de ambos clubes.

El Toluca, campeón del Apertura 2025, y Cruz Azul, monarca del Clausura 2026, buscarán conquistar el trofeo que reúne a los dos campeones más recientes del futbol mexicano. El encuentro está programado para disputarse a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y se espera una importante presencia de aficionados de ambos equipos.

Antes de ese duelo por el título, los dos clubes deberán cumplir con sus compromisos del torneo local. Cruz Azul será el encargado de abrir la actividad de este martes cuando reciba al Puebla a las 19:00 horas en el Estadio Banorte.

Más tarde, Toluca enfrentará a Pumas en el Estadio Nemesio Díez a las 21:05 horas. El encuentro será transmitido por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Con este ajuste en el calendario, Toluca y Cruz Azul podrán concentrarse plenamente en la disputa del Campeón de Campeones 2026, un duelo que pondrá frente a frente a los dos campeones más recientes de la Liga MX en busca del primer trofeo de la temporada.