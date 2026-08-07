La Casa de los Famosos México: Ernesto Laguardia explota en contra de Yanet García

‘La Casa de los Famosos México’ ha comenzado a generar algunas tensiones entre los habitantes, y es que en esta ocasión Ernesto Laguardia, arremetió en contra de Yanet García, lo que ha generado varias opiniones divididas.

Durante la segunda Gala de Nominación, la cual se transmitió el pasado miércoles 5 de agosto, donde el actor fue uno de los más polémicos y que más problemas ha causado en dicho evento.

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“Creo que sí hay personas que han hecho una división, una situación que no debería de haber sido. En mi caso creo que es Yanet”

Esto comenzó, porque Yanet García abandonó la habitación Ibiza, donde estaba Ernesto Laguardia, el motivo fueron los ronquidos de sus compañeros de cuarto y por tal razón, se instaló en la habitación Malibú. Este hecho ocasionó varias opiniones, pues Yahir, le pidió a ‘La Jefa’ que la regresara a su cuarto, pero no fue el único, ya que otros famosos hicieron lo mismo.

“Ya descansó… que se regrese”

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Sin embargo, Ernesto Laguardia en la segunda nominación se convirtió en uno de los famosos que subió a la placa, donde volvió a hablar de Yanet García y a Ximena Herrera.

En esta ocasión, la placa quedó integrada por Ximena Herrera con 18 puntos, Masad Altamimi con 11, Memo Schutz con 9, y Laguardia junto a Gema Garoa con 8 cada uno.

Ante esta situación, Yanet García, comentó que dejaría de jugar con el corazón y por tal razón, ha comenzado a unir fuerzas con otras participantes como Ximena Herrera, Brianda Deyanara y Luis Chaparro.

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