La Casa de los Famosos México 2026: así quedaron los cuartos Tulum, Ibiza, Malibú y quienes son los capitanes

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó con una dinámica renovada que cambió por completo la convivencia dentro del reality: por primera vez los participantes fueron divididos en tres habitaciones, creando desde el inicio nuevas estrategias, posibles alianzas y las primeras diferencias entre los famosos.

Durante la gala inaugural, los 18 habitantes conocieron la nueva estructura de la casa, donde los cuartos Tulum, Ibiza y Malibú se convirtieron en los espacios donde los concursantes convivirán durante las próximas semanas en busca del premio final.

La selección de equipos comenzó con una decisión del público, que eligió a los capitanes de cada habitación. Posteriormente, cada líder tuvo la responsabilidad de escoger a sus compañeros, dando forma a los primeros grupos del programa.

Así quedó el Cuarto Ibiza de La Casa de los Famosos México

El equipo de Ibiza tendrá como capitán al diseñador y creativo Aldo Rendón, quien quedó acompañado por cinco integrantes más dentro de la habitación.

Los habitantes del Cuarto Ibiza son:

Aldo Rendón (capitán)

(capitán) Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Integrantes del Cuarto Tulum

La habitación Tulum estará liderada por la influencer Karina Torres, quien tomó la responsabilidad de formar su equipo para enfrentar las pruebas y nominaciones de la competencia.

Los integrantes del Cuarto Tulum son:

Karina Torres (capitana)

(capitana) Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

¿Quiénes están en el Cuarto Malibú?

El tercer grupo de la casa será Malibú, encabezado por el creador de contenido Fede Vigevani, aunque su participación tendrá una condición especial dentro del reality.

Los habitantes del Cuarto Malibú son:

Fede Vigevani (capitán)

(capitán) Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Sin embargo, durante la primera gala se reveló que Fede Vigevani no será un participante convencional, ya que su misión será actuar como concursante mientras cumple retos enviados por el público sin ser descubierto por sus compañeros.

Aldo Rendón se convierte en el primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026

La tensión comenzó desde la primera noche, pues la influencer Arantza Ruiz recibió una llamada especial de Wendy Guevara, quien le otorgó la responsabilidad de elegir al primer famoso en la lista de nominados.

Después de analizar sus opciones, Arantza decidió colocar en riesgo a Aldo Rendón, convirtiéndolo en el primer habitante que podría abandonar la competencia si no recibe suficiente apoyo del público.

Lista completa de participantes de La Casa de los Famosos México 4

La nueva temporada cuenta con 18 habitantes que permanecerán aislados bajo las reglas de La Jefa y enfrentarán nominaciones semanales rumbo a la gran final.

Los participantes son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana Ochoa

Con apenas unas horas dentro de la casa, las primeras estrategias ya comenzaron y los tres cuartos prometen convertirse en el escenario principal de alianzas, conflictos y sorpresas en La Casa de los Famosos México 2026.