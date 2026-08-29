La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién será el quinto eliminado? Así van las votaciones

La quinta eliminación de La casa de los famosos México 2026 está a pocas horas de definirse y los seguidores del reality ya comenzaron a inclinar sus preferencias por alguno de los habitantes que permanecen en la placa.

La gala está programada para este domingo 30 de agosto, cuando uno de los cinco nominados tendrá que despedirse de la competencia y quedará fuera de la posibilidad de llevarse el premio de 4 millones de pesos.

¿Cómo van las votaciones de LCDLF México?

Por ahora, una encuesta difundida en redes sociales permite conocer cómo se encuentran las preferencias del público durante este sábado 29 de agosto.

Los resultados recopilados hasta el momento colocan a Karina Torres en la primera posición, con 22% de apoyo entre los participantes de la encuesta.

Muy cerca aparece Mariana, quien concentra 21% de las preferencias, mientras que Ernesto Laguardia suma 20%.

En la parte baja de la lista se encuentran Gema Garoa, con 19%, y Luis Chaparro, con 18%.

Así, la diferencia entre el primer y el último lugar es de apenas cuatro puntos porcentuales.

¿Quién será eliminado de LCDLF México el domingo 30 de agosto?

Con este escenario, Luis Chaparro aparece actualmente como el participante con menor respaldo en la encuesta, por lo que, si la tendencia se mantuviera hasta la gala, sería quien tendría mayores posibilidades de convertirse en el quinto eliminado.

Sin embargo, estos números no constituyen el resultado oficial de la eliminación. Se trata únicamente de una medición de las preferencias de los internautas y la decisión definitiva se conocerá durante la gala del domingo.