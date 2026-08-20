La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de los 9 nominados este 19 de agosto

La competencia dentro de La Casa de los Famosos México 2026 continúa aumentando la tensión. Tras la cuarta gala de nominación, nueve habitantes quedaron colocados en la placa de riesgo y uno de ellos podría convertirse en el próximo eliminado del reality el domingo 23 de agosto.

La nueva lista de nominados quedó definida después de una dinámica especial organizada por la producción, donde los participantes enfrentaron diferentes retos de azar que modificaron la cantidad de puntos y las condiciones de las nominaciones.

Entre las sorpresas de la noche estuvieron posibilidades como duplicar votos, cancelar nominaciones o hacer públicas algunas decisiones frente al resto de los competidores, provocando una de las placas más numerosas de la temporada.

Estos son los famosos que están nominados

La primera participante en colocarse en peligro fue Mariana Ochoa, quien recibió una nominación directa desde el inicio de la semana. Durante la gala, otros ocho habitantes se sumaron a la lista.

Los famosos que actualmente enfrentan la posibilidad de abandonar la casa son:

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Yahir

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Flor Vigna

Masad Al-Tamimi

Moisés Peñaloza

Uno de ellos dejará la competencia durante la próxima gala de eliminación, donde el público tendrá la última palabra mediante sus votos.

Conflictos dentro de la casa aumentan la tensión

La semana previa a las nominaciones estuvo marcada por distintos enfrentamientos y cambios dentro de la convivencia. La eliminación de uno de los cuartos obligó a los habitantes a reorganizarse y convivir con nuevos compañeros.

Esta modificación provocó mayor cercanía entre algunos participantes, pero también incrementó los roces debido a la falta de espacio y al desgaste emocional acumulado dentro del reality.

Además, la dinámica conocida como “El Cine” mostró situaciones ocurridas dentro de la casa que generaron comentarios entre los participantes y expusieron algunas contradicciones en sus comportamientos.

La presión aumentó debido a que los habitantes atraviesan nuevamente una semana con presupuesto limitado, situación que ha provocado preocupación y discusiones por la administración de recursos.

La competencia sigue con 15 participantes

Mientras nueve integrantes se encuentran en peligro de eliminación, otros habitantes continúan dentro de la competencia buscando avanzar hacia las siguientes etapas del programa.

Los participantes que permanecen en la casa son:

Yanet García

Luis Chaparro

Gema Garoa

Aldo Rendón

Memo Schutz

Karina Torres

En semanas anteriores quedaron fuera de la competencia Arantza Ruiz y Ximena Herrera, mientras que Fede Vigevani abandonó el programa.

¿Dónde seguir La Casa de los Famosos México 2026?

Para los seguidores que se encuentran fuera de México, el programa no cuenta con transmisión televisiva en Estados Unidos. Sin embargo, los avances y momentos destacados pueden seguirse mediante las redes sociales oficiales de ViX y de La Casa de los Famosos México.

La próxima eliminación definirá quién abandona definitivamente la casa más famosa del país y continuará reduciendo el grupo rumbo a las etapas finales del reality.