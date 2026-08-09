Ximena Herrera es la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México.

Tras una intensa jornada de votaciones y posicionamientos confrontativos, la actriz boliviana-mexicana Ximena Herrera se convirtió la noche de este domingo 9 de agosto de 2026 en la segunda participante eliminada de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

La actriz se ha unido a la cantante Mariana Ochoa a la lista de habitantes que quedan fuera del reality show. El camino de Herrera hacia la gala de expulsión quedó trazado desde el pasado miércoles 5 de agosto fecha en la que se realizó la noche de nominaciones y su nombre fue uno de los seleccionados.

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¿Cómo fue la eliminación de Ximena Herrera de La Casa de los Famosos?

Herrera habría acumulado un total de 18 puntos por parte de sus compañeros, el puntaje la colocó en la parte alta de la lista de nominados, junto a Ernesto Laguardia, Memo Schutz, Masad Altamimi y Gema Garoa. Sin embargo; el líder de la casa, Moisés Peñaloza, decidió salvar a Gema, dejando solo cuatro nombres dentro de la placa de nominados.

Durante la gala conducida por Galilea Montijo, la tensión entre los habitantes se hizo evidente en la dinámica del posicionamiento. Cuatro participantes se pararon frente a Ximena Herrera argumentando diferencias de juego y falta de conexión dentro del encierro; con el cierre de votaciones, la tensión subió tras señalar a los primeros habitantes salvados.

Ernesto Laguardia fue el primero en reingresar a la casa de manera triunfal, seguido poco después por Memo Schutz. La decisión final se redujo a la “silla giratoria” entre Masad Altamimi y Ximena Herrera, al no obtener el respaldo suficiente en los votos positivos del público, Galilea Montijo anunció la salida de Ximena de la competencia.

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