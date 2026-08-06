La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados de hoy 5 de agosto?

La segunda Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó un nuevo panorama dentro del reality. Las alianzas comenzaron a fortalecerse, las diferencias entre algunos habitantes quedaron más marcadas y, al finalizar la dinámica, cinco participantes quedaron en la cuerda floja rumbo a la próxima eliminación.

Los habitantes emitieron sus votos de manera individual, repartiendo tres, dos y un punto entre sus compañeros. Tras el conteo, los concursantes con mayor número de puntos fueron quienes pasaron a la lista de nominados, por lo que ahora dependerán del respaldo del público para continuar en la competencia.

Los nominados son:

Ximena

Massad

Ernesto

Memo

Gema.

La impresión de todos cuando escucharon lo de Ernesto.



A Memo no le cayó para nada bien la segunda nominación



Porque Arantza llora???

Por quién van a votar??...yo por Ernesto Laguardia, dejen al Winnie Pooh… pic.twitter.com/t6JLa7emsj — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) August 6, 2026

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México?

Después de la suma de votos, los cinco participantes que quedaron en riesgo de abandonar el programa son:

Ximena Herrera

Memo Schutz

Gema Garoa

Masad Altamimi

Ernesto Laguardia

A partir de este momento, los seguidores del programa podrán apoyar a su participante favorito mediante las votaciones habilitadas en la plataforma oficial de ViX.

Así se desarrollaron las votaciones de los habitantes

La segunda ronda de nominaciones reflejó el surgimiento de nuevos bloques dentro de la casa. Algunos concursantes concentraron una gran cantidad de puntos provenientes de distintos compañeros, mientras que otros repartieron sus votos entre varios habitantes, evidenciando las estrategias que comienzan a tomar forma conforme avanza la competencia.

Entre los nombres que recibieron más menciones durante la gala estuvieron Ximena Herrera, Memo Schutz, Gema Garoa, Masad Altamimi y Ernesto Laguardia, quienes finalmente conformaron la placa de nominados.

¿Cómo puede votar el público?

Los seguidores de La Casa de los Famosos México podrán decidir quién permanece en el reality ingresando a la plataforma oficial de ViX con una cuenta registrada. Una vez dentro del sistema de votación, será posible seleccionar al habitante favorito y confirmar el apoyo para ayudarlo a continuar en la competencia.

Con la segunda gala concluida, las estrategias seguirán evolucionando dentro de la casa, mientras los cinco nominados esperan conocer el respaldo del público antes de la próxima eliminación.