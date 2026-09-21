María Karunna deja La Granja VIP 2026: así fue la segunda eliminación y entra Pablo Montero

La competencia de La Granja VIP perdió a una de sus participantes este domingo 20 de septiembre. Tras una noche de tensión en la sala de eliminación, María Karunna se convirtió en la segunda famosa en abandonar la segunda temporada del reality.

La cantante llegó al momento decisivo junto con Carlos Trejo, luego de que Niurka Marcos y Kevyn Contreras “Bicolor” fueran los primeros participantes salvados durante la gala. Finalmente, la decisión del público dejó fuera a Karunna.

A diferencia de otros eliminados, la salida no tomó por sorpresa a la cantante, quien durante los últimos días había expresado su deseo de abandonar la competencia. Karunna describió su experiencia en el programa como una situación difícil y aseguró sentirse aliviada al conocer el resultado.

“Me voy con mi familia, con mi grupo, soy un ser de luz, soy cristiana, tengo valores y esto está muy lejos”, expresó María Karunna tras conocer su eliminación. También señaló que la experiencia le permitió valorar nuevamente a su familia y su vida fuera del programa.

Pablo Montero se convierte en el granjero número 20

La gala también tuvo una sorpresa para los seguidores de La Granja VIP, pues la producción finalmente reveló la identidad del participante que faltaba para completar el elenco de la temporada 2.

El nuevo integrante es Pablo Montero, cantante y actor mexicano que se incorporó oficialmente a la competencia después de que su identidad permaneciera en secreto. La noticia provocó sorpresa entre los demás granje­ros, quienes desconocían quién ocuparía el lugar disponible.

¿Quién es Pablo Montero?

El nombre real de Pablo Montero es Óscar Daniel Hernández Rodríguez. El actor y cantante nació en Torreón, Coahuila, y comenzó su trayectoria televisiva durante la década de 1990 con su participación en la telenovela Lazos de amor.

Posteriormente apareció en producciones como Abrázame muy fuerte, Duelo de pasiones y Fuego en la sangre, esta última junto a Adela Noriega. Paralelamente, desarrolló una carrera musical enfocada principalmente en la música ranchera.

En 1999 lanzó el álbum Dónde estás corazón, al que posteriormente siguieron trabajos discográficos como Pídemelo todo, Qué bonita es mi tierra... y sus canciones y El abandonado.

Uno de sus trabajos más recientes como actor fue El último rey, bioserie en la que interpretó a Vicente Fernández. Ahora, Montero deja temporalmente la ficción y la música para enfrentarse a la convivencia y los retos de La Granja VIP.

¿Dónde ver La Granja VIP en vivo?

Las galas de La Granja VIP pueden seguirse a través de Azteca UNO, mediante televisión abierta. El reality también cuenta con opciones digitales para quienes buscan seguir sus transmisiones.

Los espectadores pueden consultar las alternativas disponibles mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo, donde se puede acceder a la programación y contenidos de la televisora.

Con la salida de María Karunna y la llegada de Pablo Montero, la segunda temporada de La Granja VIP suma un nuevo capítulo y modifica nuevamente la dinámica entre los participantes.