Ferry de Ultramar choca contra embarcación de Xcaret Xailing en muelle de Cancún: VIDEO

La mañana de este lunes se registró un choque entre dos embarcaciones en uno de los muelles de la zona marítima de Cancún. El Ultramar 1, de la naviera del mismo nombre, impactó contra el Xelha, de Xcaret Xailing, al momento de zarpar de la posición 6. El Xelha permanecía atracado en la posición 5 y se encontraba en proceso de carga de combustible cuando ocurrió el contacto.

Testigos en el lugar indicaron que la maniobra de salida del Ultramar 1 no logró evitar el golpe, que no dejó saldo de personas lesionadas, aunque sí daños materiales en ambas embarcaciones. Personal de las navieras y autoridades portuarias se movilizaron de inmediato para evaluar la situación y garantizar que no hubiera riesgos adicionales en la zona de operaciones.

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El incidente vuelve a poner sobre la mesa el historial de percances que ha acumulado Ultramar en las rutas de Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel desde que consolidó su presencia en la región.

En abril de 2014, un ferry de la empresa identificado como Ultramar 12 impactó un catamarán turístico de Aquatours frente a Playa Tortugas, el golpe provocó que la embarcación menor se volcara parcialmente; resultaron heridos el capitán del catamarán y una turista chilena. En aquella ocasión el capitán del Ultramar se retiró del sitio sin detenerse de inmediato a prestar auxilio, según reportes de la época.

En enero de 2017, el Ultramar X sufrió un incendio en Playa Tortugas mientras se preparaba para la ruta hacia Isla Mujeres, no había pasajeros a bordo y el fuego fue controlado sin lesionados, aunque el origen se atribuyó a una falla mecánica.

Más recientemente, en julio de 2024, un ferry de Ultramar colisionó con un yate particular cerca de las costas de Isla Mujeres, la embarcación menor terminó hundida; los ocupantes fueron rescatados por el propio ferry y por embarcaciones cercanas, sin que se reportaran heridos, pero el yate quedó fuera de servicio.

En enero de 2025, el CityJet número 5 de Ultramar presentó una falla mecánica grave a mitad de trayecto entre Isla Mujeres y Cancún, alrededor de 300 pasajeros quedaron varados en el mar Caribe por casi dos horas y según testimonios de quienes viajaban en el barco, hablaron de olor a quemado, gritos y pánico; algunos intentaron llamar al 911 sin obtener respuesta inmediata. La empresa envió otras embarcaciones para el trasbordo, pero la maniobra se describió como desordenada.

En marzo de ese mismo año, más de 600 personas esperaron cerca de dos horas en Puerto Juárez por fallas en una embarcación de mayor capacidad, lo que generó aglomeraciones y quejas por la falta de alternativas.

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Estos episodios se suman a reiteradas quejas de usuarios por retrasos, saturación y problemas mecánicos recurrentes en una de las rutas más transitadas del Caribe mexicano. Ultramar mantiene operaciones con una flota de varios catamaranes y ferris de alta capacidad, mientras Xcaret Xailing, de más reciente ingreso, opera en las mismas terminales con sus propias unidades, entre ellas el Xelha.

Autoridades de la Capitanía de Puerto y de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo deben determinar las causas precisas del choque de este lunes y el alcance de los daños. Por ahora, el servicio en las rutas afectadas continúa con las demás embarcaciones disponibles, aunque el incidente genera preocupación entre residentes y turistas que dependen diariamente de estos cruces.