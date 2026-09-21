¡Casi le muerde el pie! Cocodrilo sorprende a hombre mientras limpiaba su terreno en Buctzotz

Momentos de tensión vivió un matrimonio de la localidad tras el hallazgo de un reptil de gran tamaño en el patio de su predio, ubicado sobre la calle 34 entre 33 y 31, cuando realizaban labores de limpieza en el terreno en Buctzotz.

El hecho se registró alrededor de las 6:35 horas. Según el testimonio de la señora Elvia Cimé, ella y su esposo se encontraban despejando el área cuando, de forma imprevista, el ejemplar salió de entre la maleza e intentó morder el pie del varón. La rápida reacción del hombre, sumada a que vestía botas de hule, evitó que resultara lesionado.

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Posterior al susto, los propietarios solicitaron el apoyo de las autoridades a través de la base de la Policía Municipal de Buctzotz.

Al lugar acudieron agentes policiacos, quienes aplicaron las maniobras correspondientes para asegurar al animal de manera segura, neutralizando el riesgo para los habitantes de la zona.

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Vecinos del lugar señalaron que debido a la crecida de la maleza en predios baldíos cercanos y al aumento de las temperaturas, la presencia de este tipo de especies en las zonas habitacionales se ha vuelto más recurrente, por lo que solicitaron a la población extremar precauciones.

El espécimen fue trasladado a las instalaciones de la comandancia municipal en espera del arribo de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia a la que será entregado para su resguardo y reubicación en su hábitat natural.