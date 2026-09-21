Dos motociclistas resultan gravemente lesionados en accidentes viales en Chetumal

Dos motociclistas resultaron gravemente lesionados en hechos distintos registrados durante las últimas horas en Chetumal, por lo que ambos tuvieron que ser trasladados a hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

El primer accidente ocurrió en el cruce de las calles El Naranjal y Maxuxac, en la colonia Proterritorio, donde un motociclista se impactó contra la parte lateral de una camioneta cuyo conductor presuntamente no respetó el señalamiento de alto total.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta continuó su marcha sin detenerse por completo en el cruce, por lo que la unidad se atravesó en el paso del motociclista, quien no logró esquivarla y terminó impactándose contra el costado del vehículo.

A consecuencia del fuerte impacto, el motociclista fue proyectado varios metros sobre la vialidad, mientras que la motocicleta en la que circulaba quedó completamente destrozada.

El hombre fue trasladado de gravedad a un hospital de Chetumal, donde permanece bajo atención médica debido a las lesiones que sufrió.

El conductor de la camioneta fue asegurado por personal de la Dirección de Tránsito para su certificación médica y posterior puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su probable responsabilidad en el accidente.

En otro hecho, un repartidor resultó gravemente lesionado luego de perder el control de su motocicleta cuando circulaba sobre la avenida Insurgentes, a la altura de la calle Heriberto Frías, en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Según los primeros reportes, el exceso de velocidad y un posible desnivel en la carpeta asfáltica habrían provocado que el motociclista perdiera el control y saliera de la vía hasta impactarse contra un árbol ubicado en el camellón central.

El golpe provocó que el repartidor sufriera desprendimiento parcial de labios y múltiples contusiones, por lo que quedó tendido sobre el pavimento mientras testigos solicitaban auxilio.

Paramédicos de la Unidad de Respuestas a Emergencias Médicas (UREM) acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Hospital General de Chetumal, donde fue recibido por personal médico para su valoración y tratamiento.

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En la caja de reparto de la motocicleta podía observarse el nombre de Motoservicio Guexpol, una microempresa de Chetumal.

Elementos de la Dirección de Tránsito Estatal realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron la zona para evitar nuevos accidentes, mientras la circulación se vio parcialmente afectada durante varios minutos.

En ambos casos se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los accidentes y determinar las responsabilidades que correspondan.