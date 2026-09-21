Operativo en Puerto Peñasco deja siete detenidos, tres víctimas liberadas y más de 40 armas aseguradas

Un operativo realizado en Puerto Peñasco, Sonora, dejó un saldo de siete personas detenidas, tres víctimas liberadas y el aseguramiento de más de 40 armas largas, informó este lunes 21 de septiembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de su cuenta de X, el funcionario explicó que los trabajos de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con información del Centro Nacional de Inteligencia y apoyo de autoridades federales, permitieron ubicar un inmueble relacionado con la privación ilegal de la libertad de varias personas.

Durante la intervención, encabezada por elementos de la Defensa Nacional y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), los agentes fueron atacados con disparos de arma de fuego.

¿Qué aseguraron durante el operativo en Puerto Peñasco?

García Harfuch detalló que, además de las siete detenciones, las fuerzas de seguridad liberaron a tres personas que permanecían privadas de la libertad.

En el inmueble también fueron aseguradas más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi, una ametralladora Browning M2 calibre .50, artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos, droga, equipo táctico y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

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Las autoridades no han informado hasta ahora la identidad de las personas detenidas ni el grupo delictivo al que presuntamente estarían vinculadas.

Tres agentes de la AMIC resultaron heridos

El titular de la SSPC informó que tres elementos de la AMIC resultaron lesionados durante la agresión armada.

García Harfuch señaló que los tres agentes se encuentran fuera de peligro y reconoció su actuación durante el operativo.

La acción contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía estatal y la AMIC.

En Puerto Peñasco, Sonora, trabajos de investigación de @fgjesonora, con información del Centro Nacional de Inteligencia de @SSPCMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx y @Amicsonora.

En una operación encabezada por @Defensamx1 y @Amicsonora permitieron ubicar un inmueble relacionado con… pic.twitter.com/dtwS2fGtft — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 21, 2026

El funcionario también agradeció al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Las investigaciones continuarán para establecer la posible relación de los detenidos con otros delitos y determinar el origen del armamento y los vehículos asegurados.

IO