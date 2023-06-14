¿Cómo llegar a La Casa de los Famosos México 2026?

Solo una semana duró en el anonimato la ubicación de La Casa de los Famosos México, pues en los últimos días varios fans han ido a las instalaciones para apoyar y advertir a los habitantes de las posibles traiciones que se puedan dar en la casa más famosa de nuestro país.

El reality show es un éxito rotundo, pues después de varios intentos, Televisa le ha vuelto a dar en el punto exacto al rating. Por tal motivo, varios fanáticos del show se han puesto a la tarea de investigar dónde está la casa, con el fin de apoyar a su famoso favorito.

Mucho se ha dicho del lugar y aunque se creía que estaba en Santa Fe, Ciudad de México, como lo fue hace 20 años con Big Brother, la ubicación fue modificada, debido a que en la actualidad ya está muy urbanizado, por lo que la nueva casa está

Sin duda para llegar tendrás que hacerlo en carro, sería la manera más fácil, aunque también puedes llegar en transporte público. La dirección es México-Huixquilucan Manzana 003, código postal 52770, San Bartolomé Coatepec, Estado de México. Recuerda que la casa está ubicada en la parte de atrás de Endemol Shine.