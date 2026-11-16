¡Robert Pattinson será el nuevo James Bond! El actor tomará el relevo de Daniel Craig

El actor británico Robert Pattinson fue elegido para interpretar a James Bond en la próxima película de la franquicia, según confirmó este lunes la cuenta oficial de 007 mediante una publicación en Instagram. El anuncio pone fin a cinco años de especulaciones sobre quién sería el sucesor de Daniel Craig.

La confirmación se realizó a través de un video en el que Pattinson aparece entre las sombras, con una pistola en la mano y vestido con el tradicional esmoquin del agente secreto del servicio de inteligencia británico MI6. Con esta elección, el intérprete londinense se convertirá en el séptimo actor en dar vida al personaje en la pantalla grande.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026

La nueva producción será la vigesimosexta entrega de la saga y estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta conocido por su trabajo en Dune. Aunque todavía no cuenta con un título oficial, se espera que llegue a los cines en 2028.

Pattinson sustituirá a Craig, quien interpretó al agente desde Casino Royale (2006) hasta Sin tiempo para morir (2021), su quinta y última película como Bond. Antes del anuncio, también figuraron entre los posibles candidatos actores como Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.

La cinta marcará una nueva etapa para la franquicia, luego de que Amazon asumiera el control creativo tras adquirir MGM y de la salida de los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Pattinson alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Edward Cullen en la saga Crepúsculo. Desde entonces, ha participado en producciones como The Batman y La Odisea, de Christopher Nolan.