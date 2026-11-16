Explosión por acumulación de gas en Miguel Hidalgo deja cuatro afectados y colapso de inmueble en CDMX

Una explosión por acumulación de gas LP en un inmueble de la colonia Modelo Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, dejó cuatro personas afectadas y daños estructurales, informó este lunes 16 de noviembre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en la Cerrada Lago Peypus y Lago Bolsena, donde se registró una explosión dentro de una construcción de planta baja y un nivel.
La dependencia capitalina informó que los servicios de emergencia se trasladaron al lugar para atender a las personas afectadas y evaluar los daños ocasionados.
¿Cuántas personas resultaron afectadas por la explosión en Miguel Hidalgo?
Protección Civil de la Ciudad de México señaló que cuatro personas, entre ellas tres mujeres y una menor de edad, fueron afectadas por el incidente.
Las personas recibieron valoración médica por parte de paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía Miguel Hidalgo y de la Cruz Roja.
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Hasta el reporte inicial de la dependencia, no se había precisado la gravedad de las lesiones ni si sería necesario trasladar a las afectadas a un hospital.
Explosión provoca daños estructurales y colapso de inmueble
La SGIRPC también confirmó que la explosión ocasionó daños estructurales y el colapso de una estructura en un inmueble aledaño.
Ante esta situación, personal de emergencia continuó con las labores de atención y revisión de las construcciones afectadas.
Las autoridades solicitaron a la población evitar circular por la Cerrada Lago Peypus y Lago Bolsena, así como permitir el paso de ambulancias y unidades de rescate.
El balance de personas afectadas y daños materiales corresponde al informe preliminar de Protección Civil, por lo que podría modificarse conforme avancen las labores de emergencia.
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