Explosión por acumulación de gas en Miguel Hidalgo deja cuatro afectados y colapso de inmueble en CDMX

Una explosión por acumulación de gas LP en un inmueble de la colonia Modelo Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, dejó cuatro personas afectadas y daños estructurales, informó este lunes 16 de noviembre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en la Cerrada Lago Peypus y Lago Bolsena, donde se registró una explosión dentro de una construcción de planta baja y un nivel.

La dependencia capitalina informó que los servicios de emergencia se trasladaron al lugar para atender a las personas afectadas y evaluar los daños ocasionados.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por la explosión en Miguel Hidalgo?

Protección Civil de la Ciudad de México señaló que cuatro personas, entre ellas tres mujeres y una menor de edad, fueron afectadas por el incidente.

Las personas recibieron valoración médica por parte de paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía Miguel Hidalgo y de la Cruz Roja.

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Hasta el reporte inicial de la dependencia, no se había precisado la gravedad de las lesiones ni si sería necesario trasladar a las afectadas a un hospital.

Explosión provoca daños estructurales y colapso de inmueble

La SGIRPC también confirmó que la explosión ocasionó daños estructurales y el colapso de una estructura en un inmueble aledaño.

Ante esta situación, personal de emergencia continuó con las labores de atención y revisión de las construcciones afectadas.

Laboramos en Cda. Lago Peypus y Lago Bolsena, col. Modelo Pensil, @AlcaldiaMHmx, donde se registró una explosión por acumulación de gas LP en un inmueble planta baja y un nivel. Al momento, se reportan cuatro personas que resultaron afectadas y son valoradas por paramédicos de la #UGIRPC y la #CruzRoja (tres mujeres y una menor). Asimismo, se reporta daño estructural y colpaso de estructura en un inmueble aledaño. Evita circular por la zona y permite el paso a los cuerpos de emergencia. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2026

Las autoridades solicitaron a la población evitar circular por la Cerrada Lago Peypus y Lago Bolsena, así como permitir el paso de ambulancias y unidades de rescate.

El balance de personas afectadas y daños materiales corresponde al informe preliminar de Protección Civil, por lo que podría modificarse conforme avancen las labores de emergencia.

IO