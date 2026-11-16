Trump lanza nueva advertencia a México: amenaza con fuertes aranceles si no frena caravanas migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de imponer fuertes aranceles a México si el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no frena el avance de las caravanas migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense.

La declaración fue difundida este lunes 16 de noviembre de 2026 mediante un video publicado en la red social X por el comunicador estadounidense Eric Daugherty.

"México los detendrá. Si no los detienen, vamos a imponer fuertes aranceles a México", expresó el mandatario, quien volvió a relacionar las medidas comerciales con el control de la migración.

¿Qué aranceles amenaza con imponer Trump a México?

La advertencia ocurre después de que el pasado jueves 12 de noviembre Trump amenazara con duplicar inmediatamente los aranceles a los productos mexicanos si las autoridades no detenían a los migrantes que avanzan hacia Estados Unidos.

En aquella ocasión, el mandatario aseguró que había informado de su postura al Gobierno de México, al gobernador de Texas y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Sin embargo, Trump no ha precisado qué mercancías enfrentarían los nuevos gravámenes ni ha anunciado una fecha para su aplicación.

Por ahora, las declaraciones representan una amenaza comercial y no la confirmación de un incremento arancelario.

Caravana migrante avanza por Chiapas pese a advertencias de Trump

Mientras tanto, integrantes de la caravana "Dios con Nosotros, el Señor nos Protege" retomaron su recorrido el domingo 15 de noviembre desde Escuintla, Chiapas, rumbo al municipio de Mapastepec.

El contingente, estimado en aproximadamente mil 200 personas, está integrado por migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos familias con menores de edad y adultos mayores.

Algunos participantes han expresado su intención de llegar a Estados Unidos, mientras que otros buscan establecerse en México y regularizar su situación migratoria.

🚨 BREAKING: President Trump doubles down in threatening to SURGE tariffs on Mexico if they refuse to crack down on migrants caravans rushing toward our border Send the TROOPS, President Sheinbaum! 🇺🇸🇲🇽 "Mexico will stop them...if they don't stop them, we're going to put heavy tariffs on Mexico!" 🔥 She should also let the military destroy the cartels Mexico needs to be CLEANED UP ASAP — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 16, 2026

¿Qué ha dicho Sheinbaum sobre las caravanas migrantes?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las caravanas formadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca no han conseguido llegar a la frontera norte de México.

Explicó que las autoridades mexicanas ofrecen información sobre las restricciones migratorias estadounidenses, así como alternativas de retorno seguro o regularización en territorio nacional.

Las nuevas declaraciones de Trump mantienen la presión sobre México en materia migratoria, en un contexto de negociaciones comerciales y revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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