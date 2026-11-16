Mérida comienza a instalar adornos navideños en el Centro Histórico

El espíritu navideño comienza a inundar algunos de los puntos más visitados del Centro Histórico de Mérida, ya que durante este fin de semana se pudieron observar algunos de los adornos que formarán parte de la decoración de las festividades decembrinas que cada año coloca la Comuna en los espacios públicos.

Uno de los primeros sitios donde se observó la preparación para la colocación de las figuras fue la Plaza Grande, donde las estructuras se acomodaron temporalmente en las áreas verdes, en espera de su instalación.

Sin embargo, los preparativos coincidirán durante algunos días con los últimos atractivos del Festival de las Ánimas, pues la decoración de esta celebración permanecerá hasta el 20 de noviembre.

Dicha instalación, que este año llegó a su tercera edición, incluyó más de 15 figuras monumentales, 219 farolitos y elementos alusivos al Janal Pixán, distribuidos en el parque de San Juan, además de ambientaciones en La Ermita y la Plaza Grande.

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En contraste, la decoración navideña del año pasado comenzó a lucir oficialmente el 3 de diciembre, cuando la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada encabezó el encendido en la Plaza Grande.

En aquella ocasión se presentaron 25 estructuras iluminadas, entre ellas venados, osos, cajas de regalo, piñatas y una locomotora, además de un muro de los deseos para dejar mensajes.

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De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, durante la temporada decembrina de 2025 se colocaron más de mil adornos en distintos puntos de Mérida, de los cuales poco más de la mitad estuvieron distribuidos en la Plaza Grande.

Sin embargo, esta vez aún no se ha dado a conocer la fecha en que se realizará el encendido de la iluminación navideña.